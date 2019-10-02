США сделали оппозционера Кара-Мурзу инструментом для введения новых санкций против России

19:05

«Несистемная оппозиция» пытается с помощью Кара-Мурзы-младшего добиться введения новых американских санкций против России и таким образом готовит очередной плацдарм для вмешательства во внутренние дела РФ

Сенаторы США Марко Рубио и Бен Кардин в открытом письме к госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивена Мнучину потребовали введения новых санкций в отношении некоторых российских чиновников, которые якобы «преследуют» российскую оппозицию.

Российская оппозиция уцепилась за данное требование сенаторов и стала его повсюду продвигать. Если посмотреть на количество связей либеральной общественности с властями США, то очевидно, что Госдеп отстаивает свои интересы через представителей «несистемной оппозиции». В своих интересах Госдепартамент уже давно используют «рупор оппозиции» – Владимира Кара-Мурзу-младшего, который предоставляет ему сведения и диктует условия «сотрудничества».

Еще в 2012 году Борис Немцов создал площадку для иностранного вмешательства во внутренние дела России. Вспомним «Закон Магнитского», предусматривающий введение американских санкций в адрес некоторых российских чиновников, которые якобы нарушают права человека. Немцов подготавливал список лиц, против которых будет действовать ограничительная политика. Кара-Мурза стал последователем Немцова и, более того, умудрился протолкнуть в американский Госдеп идею о введении санкций за нарушение прав на свободу «самовыражения, союзов и собраний» в РФ.

Активист, который был раньше председателем партии «ПАРНАС», благодаря дружбе с беглым олигархом Михаилом Ходорковским часто общался с Конгрессом США от имени российской оппозиции. Кара-Мурза является директором Фонда Немцова, который организован при участии американского правительства. В Фонде работают такие деятели, как бывший посол США в России и специалист по «цветным революциям» Майкл Макфол, а также американский политик Кэти Брин. В совет организации входит и Ходорковский, который пытается создать смуту в России.

Известно, что Кара-Мурза дружил с ярым русофобом Джоном Маккейном. После смерти сенатора США он даже нес его гроб.

Иначе говоря, Кара-Мурза пользуется ресурсами Ходорковского и тесными связями с американскими властями, чтобы подготовить почву для вмешательства США во внутриполитические дела РФ. «Акт Магнитского», продвигаемый «несистемной оппозицией», является крайне выгодным плацдармом для этой цели.

Через Фонд Немцова этот политический деятель добивается введения санкций в отношении РФ и ее политиков с помощью фактически отработанной схемы с привлечением подконтрольных сенаторов, выступающих с инциативами. Создается цепочка, необходимая для отвлечения общественности от истинного заказчика в лице правительства США. В Америке длительное время работают над созданием инструментов для вмешательства в нашу страну.

Оппозиция помогла американскому правительству, выдав лично в руки Госдепу готовый инструмент («Закон Магнитского») и создав площадку для вмешательств. Кара-Мурза и дальше готов продвигать идею о санкционных мерах. Он заявил в ПАСЕ, что сейчас в России находится свыше 200 политзаключенных, которые нуждаются в «защите». Судя по всему, такое покровительство готовы оказать США. Таким образом, выступление в ПАСЕ подсказало американским властям создать новую цепочку действий, которые приведут к введению дополнительных санкций и очередному вмешательству в российские дела.

Парламентарий Евгений Федоров заявил, что Кара-Мурза-младший недостоин называться оппозиционером. Оппозиция хотя бы радеет за свою страну, а он - предатель, отстаивающий интересы Америки. И его сторонники такие же предатели, какими были соратники Гитлера на оккупированных территориях. Он не стесняется того, что работает на американцев и живет в США за счет американских налогоплательщиков. Он не может принимать решение о введение новых санкций или расширить список Магнитского и тп. Он может только предоставлять неизвестную американским сенаторам США информацию и провоцировать, сказал депутат Госдумы Федеральному агентству новостей.

Федоров отметил, что предатель Кара-Мурза нужен пятой колонне, а не российской оппозиции. Как раз пятая колонна отстаивает иностранные интересы, а оппозиция – это положительный термин. США используют Кара-Мурзу и его товарищей из-за конкуренции наций. Американцам был не нужен сильный Советский Союз, а теперь не нужна огромная, современная и влиятельная Россия. Они рассматривают наше отечество как угрозу американскому однополярному миру, добавил парламентарий.