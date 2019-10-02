]]> ]]>
Главная В мире Новости

Нидерландские парламентарии потребовали изучить роль Украины в деле MH17

11:08 2.10.2019
МН17
Скриншот с YouTube
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

Палата представителей парламента Нидерландов планирует инициировать расследование роли Украины в деле о крушении рейста МН17 над Донбассом в 2014 году.

Как пишет портал NOS, в частности, депутаты обратились к правительству с требованием, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство над потенциально опасным регионом. Данная инициатива была поддержана восмью фракциями.

В свою очередь министр иностранных дел страны Стеф Блок заявил, что не видит "юридических оснований" для проведения подобного расследования. Основную проблему он видит в том, что для проведения оного потребуется согласие со стороны и Украины и России.

Малазийский Boeing-777, совершавший полет из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство погибших были подданными Нидерландов.

Власти Киева обвинили в произошедшем ополченцев. Те ответили, что не распалагают вооружением, позволяющим сбить воздушное судно на такой высоте. Однако международная группа в результатах расследования написала, что самолет сбила система "Бук", которая была доставлена из России, а потом возвращена обратно. В Москве заявляют о предвзятости и необъективности расследования. Так эксперименты предприятия "Алмаз-Антей", занимающегося производством систем ПВО, показали, что самолет был сбит с территории, контроливовашейся украинской армией.

Темы: Нидерланды, Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.10.2019, 20:39
Гость: Самое забавное

...что обломки этой ракеты на свет божий вытащили сами голландцы. Не исключаю что с подачи Украины, которая по дурости своей думала, что никаких документов давно нет, а ракета в России изготовлена.Потребовали объяснений от России , а тут оказалось что не смотря на весь бардак девяностых, документы как раз сохранились - и паспорт и формуляр и другие.
Облом получился знатный. Как пыльным мешком по дурной башке. До сих пор молчат, очухаться не могут.
02.10.2019, 20:35
Гость: Петро

Поняла не только общественность Голландии и голландские депутаты, что их в блуд...няк втянули, а и Малайзия на государственном уровне. Боинг напомню малазийский, а не голландский.
02.10.2019, 20:33
Гость: Не надоело?

Стрема, хватит дурковать. Вашего мнения уже никто спрашивать не будет.Единственный выход для Зеленского сохранить лицо, это свалить всё на Порошенко.
А все что ты написал, это пустой треп, никому здесь не интересно. Твоя Украина завралась окончательно и это уже на западе признали. Решать есть ли правовые основы или нет, будете не Вы. Так что успокойся, тихонько забейся в уголок и жди когда вас потащат на правило.
Все комментарии (23)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.