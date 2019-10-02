Нидерландские парламентарии потребовали изучить роль Украины в деле MH17

11:08

Палата представителей парламента Нидерландов планирует инициировать расследование роли Украины в деле о крушении рейста МН17 над Донбассом в 2014 году.

Как пишет портал NOS, в частности, депутаты обратились к правительству с требованием, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство над потенциально опасным регионом. Данная инициатива была поддержана восмью фракциями.

В свою очередь министр иностранных дел страны Стеф Блок заявил, что не видит "юридических оснований" для проведения подобного расследования. Основную проблему он видит в том, что для проведения оного потребуется согласие со стороны и Украины и России.

Малазийский Boeing-777, совершавший полет из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство погибших были подданными Нидерландов.

Власти Киева обвинили в произошедшем ополченцев. Те ответили, что не распалагают вооружением, позволяющим сбить воздушное судно на такой высоте. Однако международная группа в результатах расследования написала, что самолет сбила система "Бук", которая была доставлена из России, а потом возвращена обратно. В Москве заявляют о предвзятости и необъективности расследования. Так эксперименты предприятия "Алмаз-Антей", занимающегося производством систем ПВО, показали, что самолет был сбит с территории, контроливовашейся украинской армией.