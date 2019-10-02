Шаг вперед, два шага назад: почему «формула Штайнмайера» по Донбассу – это мыльный пузырь

Подписание украинской делегацией на переговорах в Минске так называемой «формулы Штайнмайера» вызывало нездоровый ажиотаж как в российском, так и в украинском информационном пространстве

© KM.RU, Алексей Белкин

Вечером 1 октября в средствах массовой информации на постсоветском пространстве поползли слухи о том, что члены так называемой «трехсторонней контактной группы» в Минске подписали пресловутую «формулу Штайнмайера», уточняющую на определенном этапе реализацию Минских соглашений. Позже это подтвердили в ОБСЕ.

Как оказалось, участники ТКГ пока что не подписывали единый документ, но направили в группу соответствующие письма.

В Киеве немедленно заговорили о «зраде». Гневное обращение записал экс-президент Петр Порошенко, возмутился Олег Ляшко, ему вторили члены партии «Голос». На улицы начали выползать национал-радикалы, причем как пропорошенковского, так и проаваковского толка.

В заявлениях оппонентов киевского режима, напротив, звучали нотки радости.

В чем «зрада» или радость – непонятно. Дело в том, что «формула Штайнмайера» - это не более, чем кусок, вырванный из Минского плана. Речь в нем идет о том, что «отдельным районам» Донбасса сразу после выборов присвоят особый статус. И, по сути, пока что – более ни о чем.

Чтобы не злить киевских гусей, Штайнмайер, формулируя свои предложения, технично опустил предусмотренные самими Минскими соглашениями вопросы внесения изменений, касающихся особого статуса, в конституцию Украины, а также – контроля над границей между Донбассом и РФ.

Украинских профессиональных патриотов не устраивает и внесение изменений в конституцию, и то, что контроль над границей Киев получит в последнюю очередь. Они называют это «капитуляцией». Правда, не совсем ясно, куда смотрел их вождь Порошенко, когда подписывал все то же самое в Минске в 2015 году. Если не хотите исполнять – зачем вообще обещали?

Резко усложнил картину происходящего президент Украины Владимир Зеленский, молниеносно собравший брифинг по поводу сложившейся ситуации. Он зачитал прессе текст «формулы Штайнмайера», а потом неожиданно начал вносить в нее «творческие дополнения».

«Если мы хотим провести выборы по украинским законам, они не могут пройти без российских пулеметов. Граница должна быть у нас», - сказал Зеленский. Он также заявил, что Украина не может проводить выборы, если «там будут военные».

Но в подписанной формуле нет ни слова о закрытии границы, пулеметах и военных! Все эти вопросы должны обсуждаться уже после выборов и после присвоения Донбассу особого статуса!

Более того, для Зеленского на самом деле явно не секрет, что «народная милиция» в Донбассе сформирована преимущественно из местных жителей. Не секрет для него и то, что ее существование предусмотрено и пресловутым киевским законом «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который продлевается ежегодно. Но при этом он врет всей стране, даже не краснея.

Мотивации у Зеленского может быть, в принципе, только две. Первая, и наиболее правдоподобная, сводится к тому, что он в принципе не собирается воплощать в жизнь никакие формулы, а на соглашение пошел сугубо формально, под давлением Парижа, Берлина и Вашингтона.

Вторая, чуть более экзотическая, позволяет предположить, что президент Украины уже и согласился на мир, а потом просто испугался и начал отчаянно заигрывать с ультраправыми, пытаясь их как-то успокоить сказками о пулеметах.

Так что радоваться или грустить пока не стоит. Зеленский в любом случае достаточно открыто дал понять, что Минские соглашения его откровенно раздражают. И дополнил их (независимо от мотивов) заведомо неисполнимыми условиями, обсуждение которых способно затянуться на долгие годы.

Кроме того, не следует забывать о том, что Украина за время отсутствия в ее составе Донбасса радикально изменила правовую реальность. Теперь ее нормативная база включает украинизацию, героизацию нацистских преступников, декоммунизацию, путь в НАТО. То есть сразу же после присоединения в Донбасс явятся шустрые ребята менять названия городов и сел, проводить учения Альянса и раздавать в школах учебники, согласно которым героем войны является гитлеровский полицай Роман Шухевич. У Донбасса кто-то спросил о том, готов ли он к чему-либо подобному?

Пресловутый закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», конечно, предусматривает много «плюшек» вроде официального статуса русского языка, тотальной амнистии, прав на собственные суды, прокуратуру и милицию, трансграничных отношений с Россией, а также еще ряд «приятностей».

Вот только он полностью противоречит новой нормативной базе Незалежной. А некоторые законы, на которые он сам ссылается, больше на Украине вообще не действуют – например, закон об основах языковой политики.

Все это нужно обсуждать. Но, с другой стороны, до этого может просто не дойти дело. Ведь уже становится ясно, что формулу Штайнмайера, как ранее Минские соглашения в целом, Киев будет саботировать.

Если же Зеленский, падче чаяния, все же решится на реальное воплощение в жизнь документа, то его ждут большие проблемы с вышедшими из-под контроля нацистами. Более того, не ясно, на чьей стороне окажутся силовики, для которых война давно превратилась в «золотое дно»...

События 2 октября в Раде показали, что наиболее правдоподобным является именно вариант с саботажем.

«Тот закон, который есть, лично меня не устраивает, потому что в нем есть положение о безусловной амнистии, местную милицию и так далее... Этого не хочет наша фракция и не хочет президент Зеленский», - заявил с парламентской трибуны депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко.

Кто вообще такие Яременко с Зеленским, чтобы в одностороннем порядке пересматривать многосторонние договоренности, завизированные международными посредниками, - вопрос второй.

Для начала всем участникам процесса нужно в принципе поговорить о том, что ставить телегу впереди лошади (демилитаризацию перед выборами и особым статусом) - это безумие.

Учитывая уровень морали и ответственности украинский власти, никто даже не сомневается, что сразу же после демилитаризации и установления контроля над границей она может забыть обо всех своих обещаниях и попытаться решить вопрос по «хорватскому» варианту – просто устроив геноцид.

Республики Донбасса, уже имеющие фактическую независимость и одержавшие в 2014 – 2015 годах серьезные военные победы, при подписании Минских соглашений и так пошли на грандиозные уступки киевскому режиму, легитимность которого после Майдана – более чем сомнительна.

С тех пор мяч находится на стороне Киева, но распоряжаться им так, чтобы добиться мира и дружбы, украинские политики не хотят. Возможно, если теперь Киев опять сорвет договоренности (а Зеленский и так уже напоминает мелкого жулика, объясняющего, что он «не то имел в виду»), стоит потребовать от Запада более действенно надавить на Незалежную или просто покончить с полумертвым Минским процессом?