Лукашенко перед Зеленским назвал регионы Украины российскими

18:21

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на II Форуме регионов Белоруссии и Украины назвал украинские регионы российскими, передает РИА «Новости». После того, как его через некоторое время прервал украинский лидер Владимир Зеленский, глава государства извинился за оговорку.

«Вот эта площадка регионов России, непосредственные контакты руководителей регионов, они помогли нам быстрее подойти к…» — сказал Лукашенко.

Владимир Зеленский поправил белорусского коллегу, на что Лукашенко пошутил: «Я уже испугался, думал, я Владимир Владимирович сказал». Обмен репликами рассмешил людей, присутствовавших в зале. Президент Белоруссии принес извинения за допущенную оговорку и продолжил свое выступление.

По данным информагентства, II Форум регионов Белоруссии и Украины проходит в Житомире с третьего по четвертое октября. Лидеры обеих стран в ходе встречи обсудили перспективы сотрудничества, а также затронули региональную и международную повестки дня.