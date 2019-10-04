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Лукашенко перед Зеленским назвал регионы Украины российскими

18:21 4.10.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на II Форуме регионов Белоруссии и Украины назвал украинские регионы российскими, передает РИА «Новости». После того, как его через некоторое время прервал украинский лидер Владимир Зеленский, глава государства извинился за оговорку.

«Вот эта площадка регионов России, непосредственные контакты руководителей регионов, они помогли нам быстрее подойти к…» — сказал Лукашенко.

Владимир Зеленский поправил белорусского коллегу, на что Лукашенко пошутил: «Я уже испугался, думал, я Владимир Владимирович сказал». Обмен репликами рассмешил людей, присутствовавших в зале. Президент Белоруссии принес извинения за допущенную оговорку и продолжил свое выступление.

По данным информагентства, II Форум регионов Белоруссии и Украины проходит в Житомире с третьего по четвертое октября. Лидеры обеих стран в ходе встречи обсудили перспективы сотрудничества, а также затронули региональную и международную повестки дня.

Темы: Владимир Зеленский, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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04.10.2019, 21:05
Гость: Русский

...это слишком сложная комбинация, да еще в исполнении директора совхоза. Нет , тут Лука искренен. У обоих запахло жаренным. Если у Зеленьського на украине давно и без вариантов, то Лука мечется, у него петелька затягивается.
04.10.2019, 20:51
Гость: таки-да

"ость: Русский ..))))Лука пошел "по рукам". А что ему остается делать? При "углубленной интеграцией" с Россией - ему петельку затягивают. Одному остаться -тяжко"-если ,русский это, не в национальном смысле..тогда, все понятно.
04.10.2019, 20:46
Гость: Евсей

Оговорка по Фрейду!?
Все комментарии (9)
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