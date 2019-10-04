]]> ]]>
Главная В мире Новости

Глава МИД Украины анонсировал новый масштабный обмен заключенными с РФ

07:10 4.10.2019
Материалы по теме:

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объявил о готовящемся масштабном обмене удерживаемыми лицами с Россией на следующей неделе.

"В ближайшее время, буквально, я надеюсь, на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен удерживаемыми лицами", - цитирует "Интерфакс" заявление Пристайко, сделанное украинким СМИ.

При этом никаких деталей готовящегося обмена он не уточнил.

В начале сентября Россия и Украина провели первый обмен заключенными в формате "35 на 35". На Украину вернулись режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента в Керченском проливе в 2018 году. В Россию вернулись журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении рейса МН17 Владимир Цемах.

Темы: Отношения России и Украины
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.10.2019, 15:05
Гость: Реплика

А какие в России есть ещё украинские "удерживаемые лица"? Да ещё "масштабно" удерживаемые? Адресом не ошиблись?
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.