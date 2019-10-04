Глава МИД Украины анонсировал новый масштабный обмен заключенными с РФ

07:10

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объявил о готовящемся масштабном обмене удерживаемыми лицами с Россией на следующей неделе.

"В ближайшее время, буквально, я надеюсь, на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен удерживаемыми лицами", - цитирует "Интерфакс" заявление Пристайко, сделанное украинким СМИ.

При этом никаких деталей готовящегося обмена он не уточнил.

В начале сентября Россия и Украина провели первый обмен заключенными в формате "35 на 35". На Украину вернулись режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента в Керченском проливе в 2018 году. В Россию вернулись журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении рейса МН17 Владимир Цемах.