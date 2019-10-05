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В Ираке в результате народных протестов погибли 100 человек

13:30 5.10.2019
Фото: Al Arabiya
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Число погибших в результете народных протестов в Ираке достигло 100 человек, более 3 тысяч челове пострадали. 540 человек были задержаны, из которых 200 остаются под стражей, сообщает ТАСС.

Ранее власти объявили об отмене комендантского часа, введенного в ночь на четверг в Багдаде, а также городах Эн-Насирия, Эль-Хилла и Эль-Амара. Движение транспорта на улицах Багдада восстановлено. Как заявило командование совместными операциями ВС республики, обстановка в сфере безопасности в Ираке находится под полным контролем.

Антиправительственные протесты начались 1 октября. Основные требования митингующих - усиление блорьбы с коррупцией и снижение безработицы, а также отставка правительства. В ряде мест, включая столицу, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

Темы: Ирак, Акции протеста и демонстрации в мире
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Комментарии читателей
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05.10.2019, 17:23
Гость: gvozd

100 человек Государство мочкануло что бы сохранить власть.
что и говорить, представляет избирателей..
интересно, что на хусейна сфабриковали дело в уничтожении курдов, а остальные обвинения были отозваны.
ну по крайней мере при хусейне такого не было.
05.10.2019, 16:47
Гость: Да неужели?

Франция- тоталитарная страна?
05.10.2019, 15:31
Гость: P.S.

"Из 130 тысяч ежегодно умирающих в России молодых людей в возрастном сегменте от 15 до 30 лет - подавляющая часть, порядка 100 тыс. человек, умирает по причинам, связанным с употреблением наркотиков", - сказал Иванов на заседании Государственного антинаркотического комитета в Москве.
По данным Наркоконтроля, в России насчитывается до 5 млн наркозависимых. Основная часть из них употребляет героин афганского происхождения, который поступает в РФ через прозрачные границы со странами Центральной Азии.
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