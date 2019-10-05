В Ираке в результате народных протестов погибли 100 человек

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Число погибших в результете народных протестов в Ираке достигло 100 человек, более 3 тысяч челове пострадали. 540 человек были задержаны, из которых 200 остаются под стражей, сообщает ТАСС.

Ранее власти объявили об отмене комендантского часа, введенного в ночь на четверг в Багдаде, а также городах Эн-Насирия, Эль-Хилла и Эль-Амара. Движение транспорта на улицах Багдада восстановлено. Как заявило командование совместными операциями ВС республики, обстановка в сфере безопасности в Ираке находится под полным контролем.

Антиправительственные протесты начались 1 октября. Основные требования митингующих - усиление блорьбы с коррупцией и снижение безработицы, а также отставка правительства. В ряде мест, включая столицу, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.