Насилие и пытки: что приходится терпеть заключенным в ливийской «Митиге»

23:01

Стали известны подробности пыток и издевательств, которые приходится терпеть заключенным в неофициальной ливийской тюрьме «Митига». Эти сведения журналисты ФАН Владимир Малянов и Альгис Микульскис получили во время своей командировки в Ливию сразу от нескольких источников.

Фото с сайта riafan.ru

Летом на землях, подконтрольных Правительству национального согласия, корреспонденты получили шанс пообщаться с родными и близкими некоторых заключенных. Люди, рассказавшие подробности о содержании пленных в «Митиге», пожелали остаться анонимными, так как боялись, что местные власти могут отомстить им за разглашение сведений. Их слова подтвердили источники из мухабарата - триполийской спецслужбы.

«Митигу» контролирует преступное формирование RADA. В одной тесной камере там размещают по 20-30 заключенных. ООН, поддерживающее новое правительство Триполи, закрывает глаза и на пытки, и на издевательства, которые регулярно приходится терпеть арестантам.

Как сообщают источники, арестованных могут подвесить в наручниках за руки, а потом избить трубой по всей поверхности тела. Также не редко применяются удары по пяткам, ломающие кости и лишающие жертву возможности самостоятельно передвигаться.

«Пытки прекращаются только в том случае, если человек соглашается дать правильные показания. Его записывают на камеру и переводят в другую комнату, где кормят, приводят в чувства и нормальный вид. После этого его переодевают в тюремную робу синего цвета и ведут в подготовленное для записи показаний и признаний помещение. Если там арестованный говорит не то, в чем его заставили признаться, пытки возобновляются», —пояснил один из источников ФАН, родственник которого находится в «Митиге» уже несколько лет.

В неофициальной тюрьме заключенным не дают пользоваться ни телефонами, ни письменными принадлежностями. Робу им выдают лишь для поездки на допрос или судебное заседание. В самой тюрьме их не носят.

Издеваются над арестантами в специальном блоке. Как рассказал родитель одного из узников, это место находится «в помещении для охраны рядом с первым и вторым сектором». Подкупив охрану, он смог общаться с родственником. Тот передал ему подробный план тюрьмы, с которым смогли ознакомиться журналисты ФАН.

Красным на нем отмечен тот самый пыточный блок. Он находится в помещении для охраны около секторов 1 и 2.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда при поддержке Запада был свергнут и убит Муаммар Каддафи. С тех пор в стране установилось двоевластие, а вместе с ним пришли хаос и разруха.

