Трамп пригрозил разрушить экономику Турции

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Президент США Дональд Трамп в понедельник, 7 октября, довольно резко высказался в адрес Турции, пригрозив уничтожить ее экономику.

"Как я уже говорил ранее, если Турция сделает что-то, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица земли", - написал Трамп в своем Twitter.

Он отметил, что Турция и страны Европы должны обратить внимание на роль США в борьбе с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), и отметил, что Вашингтон сделал в этой области "намного больше, чем кто-либо мог ожидать".

Угроза Трампа прозвучала после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности Анкары самостоятельно начать военную операцию около своей границы на северо-востоке Сирии, где Турция и США изначально договорились создать зону безопасности, пишет РБК. По мнению Эрдогана, Вашингтон свое обещание не выполнил.