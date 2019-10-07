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Трамп пригрозил разрушить экономику Турции

23:27 7.10.2019
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Президент США Дональд Трамп в понедельник, 7 октября, довольно резко высказался в адрес Турции, пригрозив уничтожить ее экономику.

"Как я уже говорил ранее, если Турция сделает что-то, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица земли", - написал Трамп в своем Twitter.

Он отметил, что Турция и страны  Европы должны обратить внимание на роль США в борьбе с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), и отметил, что Вашингтон сделал в этой области "намного больше, чем кто-либо мог ожидать".

Угроза Трампа прозвучала после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности Анкары самостоятельно начать военную операцию около своей границы на северо-востоке Сирии, где Турция и США изначально договорились создать зону безопасности, пишет РБК. По мнению Эрдогана, Вашингтон свое обещание не выполнил.

 

Темы: Дональд Трамп, Сирия, США, Турция, Международные отношения
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Комментарии читателей
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08.10.2019, 10:53
Гость: Товарищ Сухов

Этот миф они затеяли с самого начала, поэтому им надо его поддерживать даже до конца, который будет скорый. Вот грохоту будет...
08.10.2019, 10:48
Гость: Товарищ Сухов

Эт точно!
08.10.2019, 10:45
Гость: столько хахатался

Неверный посыл, учитывая что с под ником.Русский скрывается украинец ...
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