В США заявили о возможном выходе из Договора по открытому небу

07:43

В Белом доме стало известно о планах администрации Трампа о выходе из Договора по открытому небу.

О своих опасениях заявил председатель комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгель в письме советнику по нацбезопасности президента США Роберту О'Брайену.

"Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу и настоятельно призываю вас против таких опрометчивых действий. Этот договор обеспечил важную военную транспарентность для 34 подписавших его стран с момента его вступления в силу в 2002 году. Выход США (...) нанесет ущерб интересам национальной безопасности наших союзников и партнеров", - цитирует документ "Интерфакс".

В письме отмечается, что данный Договор позволяет США и союзникам контролировать развертывание российских вооруженных сил. Выход же США из договора может разделить НАТО и подорвать репутацию Вашингтона как стабильного и предсказуемого партнера.

Автор письма добавляет, что консультации с союзниками и партнерами США по этому вопросу являются необходимым условием для принятия решения в рамках договора.

"Я прошу вашего личного участия в этом вопросе для обеспечения того, чтобы Соединенные Штаты не выходили неразумно и опрометчиво из Договора по открытому небу, который продолжает служить интересам американской национальной безопасности и особенно важен в качестве сдерживающего фактора", - обращается Энгель к О'Брайену.