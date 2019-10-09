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Турция объявила о начале военной операции в Сирии

17:10 9.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" в Сирии.

Как пишет РИА Новости, военная операция направлена против Рабочей партии Курдистана и "Исламского государства" (ИГИЛ, ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ).

В своем заявлении Эрдоган отметил, что цель операции - "уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на границе страны".

"Операция "Источник мира" нейтрализует террористические угрозы в отношении Турции и приведет к созданию безопасной зоны, способствующей возвращению сирийских беженцев в свои дома", - добавил глава Турции.

Отмечается, что турецкая армия уже нанесла авиаудары по городу Рас-эль-Айн на северо-западе провинции Хасеке, также атаке подверглась деревня аль-Маджрафа. Из Рас-эль-Айна наблюдается отток беженцев.

Вашингтон отказался участвовать в военной операции, объявив о выводе войск. Официальный Дамаск ранее неоднократно осуждал оккупационную политику Турции на севере Сирии. 

Темы: Турция, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.10.2019, 01:04
Гость: Не ходите парни в ЗАГС

Мериканцы сидят и радостно потирают ручонки. Развели Эрдогана как школьника. Проблема курдов на БВ, достаточно серьезная. Помимо сирийских курдов есть ещё иранские и турецкие курды (от которых Эрдоган давно вешается). Не скоро воцарится мир на БВ.
09.10.2019, 21:27
Гость: Так в чем проблема?

Пусть Асад объявит Турции войну.
09.10.2019, 21:05
Гость: Carlos

Каких "сирийцев"? Курдов, которые стали проамериканскими и от которых равноустали и Асад, и Эдорган (Ирак от них устал тож)? Нам оно надо? Кинули их амеры, использовав - это не наше дело, они не нам союзники.
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