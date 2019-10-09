Турция объявила о начале военной операции в Сирии

17:10

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" в Сирии.

Как пишет РИА Новости, военная операция направлена против Рабочей партии Курдистана и "Исламского государства" (ИГИЛ, ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ).

В своем заявлении Эрдоган отметил, что цель операции - "уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на границе страны".

"Операция "Источник мира" нейтрализует террористические угрозы в отношении Турции и приведет к созданию безопасной зоны, способствующей возвращению сирийских беженцев в свои дома", - добавил глава Турции.

Отмечается, что турецкая армия уже нанесла авиаудары по городу Рас-эль-Айн на северо-западе провинции Хасеке, также атаке подверглась деревня аль-Маджрафа. Из Рас-эль-Айна наблюдается отток беженцев.

Вашингтон отказался участвовать в военной операции, объявив о выводе войск. Официальный Дамаск ранее неоднократно осуждал оккупационную политику Турции на севере Сирии.