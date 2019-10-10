Лавров прокомментировал операцию Турции в Сирии

14:50

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал военную операцию Турции «Родник мира» на северо-востоке Сирии. Его слова привело РИА Новости.

«Сейчас мы будем добиваться необходимости завязывания диалога между Турцией и Сирийской Арабской Республикой. У нас есть основания полагать, что это в интересах обеих сторон», — сказал министр.

По словам главы ведомства, Россия заинтересована в скорейшем успокоении ситуации на севере Сирии. Лавров также добавил, что Москва понимает озабоченности Анкары, но они должны урегулироваться с учётом интересов Дамаска.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии. Целью операции заявлено создание на севере Сирии на границе с Турцией зоны протяженностью почти в 500 километров и глубиной около 30 километров, свободной от террористов «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) и боевиков курдских Отрядов народной самообороны. По заявлениям официальной Анкары, это позволит безопасно вернуться на родину 1-2 миллионам сирийских беженцев.

В операции задействованы авиация, артиллерия и наземные подразделения. Операция началась с бомбардировок четырех контролируемых курдами городов — Рас-аль-Айн, Телль-эль-Абьяд, Эль-Камышлы и Айн-Исса; тысячи их жителей были вынуждены бежать. По данным правозащитных организаций, в общей сложности в результате ударов турецкой авиации погибли до восьми мирных жителей, а также несколько курдских ополченцев.