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В Конго разбился военно-транспортный Ан-72 с россиянами на борту

18:45 11.10.2019
Нджили
Крупнейшим аэропорт Конго - Нджили. Фото с сайта wikimedia.org
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В Демократической республике Конго потерпел крушение военно-транспортный самолета Ан-72, на борту которого находились россияне.

Эту информацию агентству «Интерфакс» подтвердила представитель дипмиссии Наталья Кононова.

По данным Посольства РФ в Конго, российские граждане входили в экипаж самолета и сейчас уточняется их точное число.

Напомним, утром 11 октября самолет вылетел из города Гома и взял курс на столицу Конго - Киншасу. Спустя час после вылета контакт с самолетом был потерян.

Сейчас известно, что на борту находились четыре члена экипажа и четыре пассажира. Данный самолет обеспечивал перевозки президента. Предположительно, пассажирами могли являться сотрудники службы охраны и водитель.

Темы: Конго, Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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11.10.2019, 23:33
Гость: ABCD

Несколько лет назад в РФ разбился и сгорел на полет антологичный самолёт. Вроде им запретили полёты...
11.10.2019, 19:40
Гость: полухохол

Африка принимает любой авиационный "отстой",с выработанным ресурсом и "никаким" обслуживанием."Аны"в этом "списке" всегда "первые",летчики "камикадзе" по собственному желанию. Земля "пухом".....
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