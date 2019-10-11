В Конго разбился военно-транспортный Ан-72 с россиянами на борту

18:45

В Демократической республике Конго потерпел крушение военно-транспортный самолета Ан-72, на борту которого находились россияне.

Эту информацию агентству «Интерфакс» подтвердила представитель дипмиссии Наталья Кононова.

По данным Посольства РФ в Конго, российские граждане входили в экипаж самолета и сейчас уточняется их точное число.

Напомним, утром 11 октября самолет вылетел из города Гома и взял курс на столицу Конго - Киншасу. Спустя час после вылета контакт с самолетом был потерян.

Сейчас известно, что на борту находились четыре члена экипажа и четыре пассажира. Данный самолет обеспечивал перевозки президента. Предположительно, пассажирами могли являться сотрудники службы охраны и водитель.