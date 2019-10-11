Трамп объявил о намерении назначить Джона Салливана послом в России

21:18

Президент США Дональд Трамп объявил о своем решении назначить первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на пост посла в России. Он займет этот пост, если его кандидатура будет утверждена сенатом США, сообщает "Интерфакс".

Джон Салливан - второй по значимости руководитель госдепа. Выше него - только госсекретарь США Майк Помпео.

Салливану на посту первого замгоссекретаря неоднократно приходилось заниматься связанными с Россией вопросами. В частности, он принимал участие в дискуссиях о контроле над вооружениями.

Кроме того, именно он сыграл ключевую роль в госдепе в решении вопроса о выдворении с американской территории большой группы российских дипломатов в ответ на дело об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.