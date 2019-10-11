]]> ]]>
Главная В мире Новости

Трамп объявил о намерении назначить Джона Салливана послом в России

21:18 11.10.2019
Фото с сайта news.pn
Материалы по теме:

Президент США Дональд Трамп объявил о своем решении назначить первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на пост посла в России. Он займет этот пост, если его кандидатура будет утверждена сенатом США, сообщает "Интерфакс".

Джон Салливан - второй по значимости руководитель госдепа. Выше него - только госсекретарь США Майк Помпео.

Салливану на посту первого замгоссекретаря неоднократно приходилось заниматься связанными с Россией вопросами. В частности,  он принимал участие в дискуссиях о контроле над вооружениями.

Кроме того, именно он сыграл ключевую роль в госдепе в решении вопроса о выдворении с американской территории большой группы российских дипломатов в ответ на дело об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Темы: Деятельность иностранных посольств в России, Отношения России и США
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.