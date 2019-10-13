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СМИ обвинили Россию в бомбардировках сирийских больниц

18:13 13.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Российская авиация неоднократно совершала бомбардировки больниц в Сирии, сообщила газета The New York Times. Согласно расследованию издания, в начале мая были атакованы четыре больницы.

Газета проанализировала показания очевидцев, видеозаписи с места атак, журналы полетов и записи переговоров пилотов. По данным издания, 5–6 мая в течение 12 часов были нанесены удары на четыре больницы в провинции Идлиб — Набад-аль-Хайят, Кафр-Набл, Кафр-Зита и Аль-Амар. Первым был атакован Набад-аль-Хайят, в котором в среднем проводится около 500 операций и принимаются более 5 тыс. пациентов в месяц, пишет "Коммерсант".

Газета отметила, что 5 мая в 14:32 российский пилот получил задание нанести удар по больнице. Один из очевидцев около 14:40 заснял, как российский самолет пролетал над госпиталем, а после нанес удар. Отмечается, что персонал больницы был эвакуирован за три дня до атаки, получив предупреждение о готовящейся бомбардировке. В других же больницах были погибшие.

Госпиталь Кафр-Набл был атакован следующим, утверждает The New York Times. Он находится недалеко от первой больницы. Врач, работавший там, сообщил, что на Кафр-Набл были нанесены четыре удара около 17:30. В результате бомбардировки погиб человек, стоявший на улице, а пациентам и медперсоналу пришлось использовать кислородные баллоны, чтобы дышать в поднявшейся пыли. Эту информацию подтверждают переговоры пилотов с диспетчером. Через несколько часов были атакованы больницы Кафр-Зита и Аль-Амаль. Очевидцы сообщили, что перед атакой видели над ними российские самолеты.

По данным The New York Times, все госпитали были в списке организаций, который передали в ООН для предотвращения атак на них. По мнению сирийских врачей, на которых ссылается газета, российские военные получили данные для планирования атак именно из этого списка.

Темы: Россия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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13.10.2019, 23:42
Гость: Alexander der Große

Вы даже себе представить не можете, насколько Вы правы! Кругом сплошные интриги. И в Европе и в Америке народ спать не может. Все думают, а как бы ещё, что выдумать. Вот и Вы тоже. Да вот только и Европа, и Америка, и Россия не заканчивается на уровне правительств. Когда говорят о России, я представляю себе, в первую очередь, народ. А его, как раз и используют Европа, Америка через российских коллаборационистов в качестве подопытных кроликов.
13.10.2019, 23:11
Гость: Ну, наконец-то

А то я грешным делом подумал, что про белые каски и вовсе забыли.
13.10.2019, 23:05
Гость: факт,это засада засад

Это полнейшее безобразие!Это возмутительно!Вся Европа и Америка погрязли в интригах ,а Россию подставляют словно подопытных кроликов.Когда эти интриганы плетут свои заговоры, в России все от мала до велика чистят перышки голубям мира от нашествия вшей и других паразитов,расплодившихся от малоподвижного образа жизни в своей голубятне.Никто в России даже и подумать не смел ,что кругом одни интриганы! Россия им газ,а они фигу запазухой всё время держали,сволочи.
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