СМИ обвинили Россию в бомбардировках сирийских больниц

18:13

Российская авиация неоднократно совершала бомбардировки больниц в Сирии, сообщила газета The New York Times. Согласно расследованию издания, в начале мая были атакованы четыре больницы.

Газета проанализировала показания очевидцев, видеозаписи с места атак, журналы полетов и записи переговоров пилотов. По данным издания, 5–6 мая в течение 12 часов были нанесены удары на четыре больницы в провинции Идлиб — Набад-аль-Хайят, Кафр-Набл, Кафр-Зита и Аль-Амар. Первым был атакован Набад-аль-Хайят, в котором в среднем проводится около 500 операций и принимаются более 5 тыс. пациентов в месяц, пишет "Коммерсант".

Газета отметила, что 5 мая в 14:32 российский пилот получил задание нанести удар по больнице. Один из очевидцев около 14:40 заснял, как российский самолет пролетал над госпиталем, а после нанес удар. Отмечается, что персонал больницы был эвакуирован за три дня до атаки, получив предупреждение о готовящейся бомбардировке. В других же больницах были погибшие.

Госпиталь Кафр-Набл был атакован следующим, утверждает The New York Times. Он находится недалеко от первой больницы. Врач, работавший там, сообщил, что на Кафр-Набл были нанесены четыре удара около 17:30. В результате бомбардировки погиб человек, стоявший на улице, а пациентам и медперсоналу пришлось использовать кислородные баллоны, чтобы дышать в поднявшейся пыли. Эту информацию подтверждают переговоры пилотов с диспетчером. Через несколько часов были атакованы больницы Кафр-Зита и Аль-Амаль. Очевидцы сообщили, что перед атакой видели над ними российские самолеты.

По данным The New York Times, все госпитали были в списке организаций, который передали в ООН для предотвращения атак на них. По мнению сирийских врачей, на которых ссылается газета, российские военные получили данные для планирования атак именно из этого списка.