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В Раде заявили об отсутствии денег на восстановление Донбасса

10:57 13.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия  заявил, что у Украины нет денег на восстановление Донбасса.

«Даже если случится Нормандия, нам в один день не скажут: «Все, забирайте Донбасс». Переговорный процесс будет длинным. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет», — сказал в интервью изданию «Левый берег».

Арахамия добавил, что проведения с партнерами переговоров о финансировании Донбасса невозможно без реалистичного плана.

По его словам, затрат, сопряженных с реинтеграцией региона, «мама не горюй», они исчисляются десятками миллиардов, пишет РБК.

Летом президент Украины Владимир Зеленский говорил, что для восстановления Донбасса понадобится более 300 млрд грн. При этом отмечал, что в Киеве не будут ждать окончания войны, а начнут работать на подконтрольных территориях. Глава государства также сообщал, что ведет переговоры с иностранными инвесторами об инвестициях в инфраструктуру Донбасса.

 

 

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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13.10.2019, 18:32
Гость: а на войне,как на войне-

ответственность несет агрессор... Тем более,Пушилин хочет в рассею.Вот если бы он попросил прощения и захотел вернуться и тяжким трудом восстановить разграбленное-деньги бы нашлись.
13.10.2019, 16:57
Гость: Татьяна Алексеевна

Иностранные инвесторы это канадская диаспора?
13.10.2019, 15:01
Гость: Остров Донбасс

На снаряды, долбить жилые кварталы и методично разрушать инфраструктуру у них хватало. На хорошее у них нет и не будет денег, ибо они реальные бандерлоги, киплинговские.
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