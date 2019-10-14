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Лидеры движения за независимость Каталонии получили реальные тюремные сроки

13:08 14.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Верховный суд Испании вынес обвинительные приговоры девяти лидерам движения за независимость Каталонии. Как сообщает BBC News, все они получили от 9 до 13 лет лишения свободы.

Наибольший тюремный срок - 13 лет тюрьмы - получил бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункарес. Гособвинение требовало для него 25 лет лишения свободы.

Еще три человека были признаны виновными в неповиновении властям, но они не получили тюремных сроков.

Отмечается, что все 12 фигурантов дела не признали себя виновными.

Все осужденные были участниками референдума за отделение Каталонии в 2017 году. Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон до сих пор скрывается от испанского суда.

Темы: Испания
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Комментарии читателей
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14.10.2019, 16:12
Гость: да уж

Испания разваливается,Великобритания 31 октября выходит из ЕС тоже разваливается,США на грани распада и только Россия не думает разваливаться ,ах да еще Украина.
14.10.2019, 15:35
Гость: ser

ха, понятно, раз США не разрешили - сепаратисты, если разрешили - вот вам албанцы кусок Югославии, вот вам евреи столицу в Палестине, вот вам курды... ой, не получилось, но это русские виноваты
14.10.2019, 15:28
Гость: gvozd

признаны виновными в неповиновении властям
--
характерное "обвинение".
да любойчестный человек просто должен властям неповиноваться.
это политические заключенные в чистом виде.
они Демократически пришли к власти и провели референдум - это воля избирателей.
тирания это называется.
кстати в испании у власти Левые.
как сказал один западный политэкономист: каждый социалист - замаскированный Диктатор.
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