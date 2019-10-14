Лидеры движения за независимость Каталонии получили реальные тюремные сроки

13:08

Верховный суд Испании вынес обвинительные приговоры девяти лидерам движения за независимость Каталонии. Как сообщает BBC News, все они получили от 9 до 13 лет лишения свободы.

Наибольший тюремный срок - 13 лет тюрьмы - получил бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункарес. Гособвинение требовало для него 25 лет лишения свободы.

Еще три человека были признаны виновными в неповиновении властям, но они не получили тюремных сроков.

Отмечается, что все 12 фигурантов дела не признали себя виновными.

Все осужденные были участниками референдума за отделение Каталонии в 2017 году. Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон до сих пор скрывается от испанского суда.