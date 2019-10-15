Из галереи в Сан-Франциско за полминуты украли картину Дали

13:15

В Сан-Франциско из художественной галереи вор за полминуты похитил картину Сальвадора Дали «Горящий жираф». Об этом сообщил телеканал ABC7, который опубликовал чать видеозаписи с камеры наблюдения.

У неизвестного мужчины в голубой футболке и кепке ушло 32 секунды на то, чтобы войти в художественную галерею Dennis Rae Fine Art в Сан-Франциско, забрать с мольберта гравюру размером 50 на 60 сантиметров и беспрепятственно уйти.

SURREAL HEIST: Brazen thief steals Salvador Dali etching valued at $20,000 from San Francisco art gallery. https://t.co/j78WyTxjqt pic.twitter.com/b3ug4zhTLM — ABC News (@ABC) October 15, 2019

В тот день в галерее шла выставка произведений испанских сюрреалистов. Картина «Горящий жираф» была выставлена в витрине для привлечения внимания. Дали написал эту картину в 1966-1967 годах под влиянием творчества Пабло Пикассо.

Как рассказала директор галереи Анджела Келлетт, у злоумышленника был соучастник, который отвлекал сотрудника выставки, пока вор забирал картину стоимостью 20 тысяч долларов. Картина должна была крепиться к мольберту карабином и тросом, однако они тоже исчезли. Правоохранительные органы Сан-Франциско попросила связаться с ней всех, кто опознал человека на видео.