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Из галереи в Сан-Франциско за полминуты украли картину Дали

13:15 15.10.2019
Стоп-кадр с видео в Twitter
Стоп-кадр с видео в Twitter
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В Сан-Франциско из художественной галереи вор за полминуты похитил картину Сальвадора Дали «Горящий жираф». Об этом сообщил телеканал ABC7, который опубликовал чать видеозаписи с камеры наблюдения.

У неизвестного мужчины в голубой футболке и кепке ушло 32 секунды на то, чтобы войти в художественную галерею Dennis Rae Fine Art в Сан-Франциско, забрать с мольберта гравюру размером 50 на 60 сантиметров и беспрепятственно уйти.

 

В тот день в галерее шла выставка произведений испанских сюрреалистов. Картина «Горящий жираф» была выставлена в витрине для привлечения внимания. Дали написал эту картину в 1966-1967 годах под влиянием творчества Пабло Пикассо.

Как рассказала директор галереи Анджела Келлетт, у злоумышленника был соучастник, который отвлекал сотрудника выставки, пока вор забирал картину стоимостью 20 тысяч долларов. Картина должна была крепиться к мольберту карабином и тросом, однако они тоже исчезли. Правоохранительные органы Сан-Франциско попросила связаться с ней всех, кто опознал человека на видео.

Темы: Выставки и биеннале в мире искусства, Искусство и культура, Художники и живопись в России и в мире
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Комментарии читателей
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15.10.2019, 20:57
Гость: Кража--

Это иллюстрация к присказке
"Искать негра в темной комнате".
15.10.2019, 14:45
Гость: в не понятке

Шо опять Петров с Башаровым?
15.10.2019, 14:15
Гость: михаил

Что Дали, что Пикассо - мазня, которую не красть а на входе ноги вытирать положить и то шарахаться будешь. Но "искусствоведы" точно кинутся обвинять в непонимании "высочайшего искусства", которое они не понимают сами, но ... Все хвалят и восхищаются, а оказаться белой вороной для бездельники - конец карьеры!
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