Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку

15:04

Передовые отряды сирийской армии впервые с 2014 года вошли в город Ракка на севере страны, пишет РИА Новости со ссылкой на свой военно-полевой источник.

По словам собеседника агентства, правительственные войска установили в городе свои наблюдательные пункты.

В 2014 году Ракку захватили террористы "Исламского государства" (ИГИЛ, ИГ, запрещена в России) и город фактически стал цитаделью боевиков.

В октябре 2017 года в результате многомесячной операции "Сирийских демократических сил" при поддержке авиации международной коалиции город освободили.

В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований Ракка была разрушена. Город до сих пор не восстановлен.

МИД Сирии называл действия коалиции при освобождении Ракки геноцидом.