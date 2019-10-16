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Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку

15:04 16.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Передовые отряды сирийской армии впервые с 2014 года вошли в город Ракка на севере страны, пишет РИА Новости со ссылкой на свой военно-полевой источник.

По словам собеседника агентства, правительственные войска установили в городе свои наблюдательные пункты.

В 2014 году Ракку захватили террористы "Исламского государства" (ИГИЛ, ИГ, запрещена в России) и город фактически стал цитаделью боевиков.

В октябре 2017 года в результате многомесячной операции "Сирийских демократических сил" при поддержке авиации международной коалиции город освободили.

В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований Ракка была разрушена. Город до сих пор не восстановлен.
МИД Сирии называл действия коалиции при освобождении Ракки геноцидом.

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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16.10.2019, 22:11
Гость: Кот Мурр

Как несложно было предположить, в события на севере Сирии начинают подтягиваться новые участники.
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Россия заявила о введении бесполётной зоны над Манбиджем и Кобани, фактически провоцируя Асада занять эти территории. Авиация коалиции ежедневно бомбит шиитские проиранские бандформирования, пытающиеся проникнуть на левый берег Евфрата.
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Турки наносят артиллерийские удары в районе Манбиджа, пытаясь воспрепятствовать возможному выдвижению сирийских войск.
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Военное командование Асада заявило о том, что сирийская армия возьмёт под контроль Манбидж, Кобани, а также города, где уже находятся турецкие войска и протурецкие формирования ССА — Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн.
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Вероятность прямого столкновения с Турцией у Асада резко возросла. Вопрос лишь в том, насколько в него втянется российский контингент. У турок может появиться шанс испытать поставленные С-400 непосредственно на производителях.
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У этой намечающейся войны может быть весьма любопытное название «Партнерская». Наши партнеры турки с согласия наших партнеров американцев захватывают территорию страны нашего партнера Сирии. Наверное, снова придётся переходить на узбекские и азербайджанские помидоры.
16.10.2019, 21:42
Гость: У асада

не побалуешь.
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