]]> ]]>
Главная В мире Новости

Россия подготовила документ о переносе Первого комитета ГА ООН из США

09:10 17.10.2019
Генассамблея ООН
Фото с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

Россия подготовила проект документа с предложением перенести работу Первого комитета по вопросам разоружения и международной безопасности Генассамблеи ООН в Женеву или Вену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление замглавы делегации в комитете, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрея Белоусова.

Как отмечает агентство, Россия также провела неформальные консультации с другими странами, где ознакомила со своим предложением.

Отмечается, что делегации могут предоставить на рассмотрение Первого комитета проекты резолюций и решений по всем пунктам повестки дня не позднее вечера 17 октября.

Ранее сообщалось, что Россия официально предложит перенести из Нью-Йорка сессии Первого комитета ГА ООН в связи с невыдачей ряду делегаций американских виз. В частности, в рамках текущей сессии Генассамблеи ООН американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации.

Темы: Россия, Организация объединенных наций (ООН)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.10.2019, 12:59
Гость: Анна

О-о-о наши к своим хозяевам-Ротшильдам Первый комитет хотят перенести.Австрия-вотчина Ротшильдов.В Австрии и Швейцарии заваривалась Октябрьская революция.Это Ротшильды деньги иудушке Ленину дали.
17.10.2019, 12:36
Гость: личный опыт

Артель "Напрасный труд" и Женя Белоусов ее начальник.
17.10.2019, 12:10
Гость: ХА-ХА

=Знать она сильна, коль лает на Слона=
Все комментарии (6)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.