Россия подготовила документ о переносе Первого комитета ГА ООН из США

09:10

Россия подготовила проект документа с предложением перенести работу Первого комитета по вопросам разоружения и международной безопасности Генассамблеи ООН в Женеву или Вену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление замглавы делегации в комитете, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрея Белоусова.

Как отмечает агентство, Россия также провела неформальные консультации с другими странами, где ознакомила со своим предложением.

Отмечается, что делегации могут предоставить на рассмотрение Первого комитета проекты резолюций и решений по всем пунктам повестки дня не позднее вечера 17 октября.

Ранее сообщалось, что Россия официально предложит перенести из Нью-Йорка сессии Первого комитета ГА ООН в связи с невыдачей ряду делегаций американских виз. В частности, в рамках текущей сессии Генассамблеи ООН американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации.