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Киев принял все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

14:19 18.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Противостояние на Украине

Власти Украины приняли все законодательные акты, необходимые для амнистии в рамках Минских соглашений, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы украинского МИД Василия Бондара.

По его словам, амнистия станет возможной после выборов легитимных органов власти в Донбассе. «Она может применяться после возобновления суверенитета Украины. Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом», - заявил он.

Под амнистию не попадут люди, признанные виновными в военных преступлениях, а также причастные к крушению малайзийского Boeing над Донецком в 2014 году.

Как напоминает РИА Новости, в сентябре украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко высказался против предоставления амнистии участникам конфликта в Донбассе, добавив, что власти не согласятся на выборы в регионе на условиях ополченцев.

В свою очередь подписанные Украиной Минские соглашения требуют от Киева принять закон об амнистии для ополченцев, участвовавших в конфликте на стороне ДНР и ЛНР, дать особый статус Донецкой и Луганской областям и их право на языковое самоопределение, восстановить социально-экономические связи с неподконтрольными Киеву территориями. Однако ни одно из этих договоренностей Киевом до сих пор не выполнено.
 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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18.10.2019, 21:58
Гость: Не позорься

С учетом того, что бюджет Москвы больше Украины, а бюджет Киева меньше бюджета Крыма, а также с учётом эффекта низкой базы, эти цифры носят гомеопатический характер. Ну стало на одни шаровары и две авторучки больше. И это не учитывая, что у России сумма внешней задолженности отрицательная, а на Украине золотовалютный резерв взят взаймы.
18.10.2019, 21:45
Гость: так уже победли-раз они

просят закон об амнистии.Ты видел победителей,которых бы беспокоила амнистия?
18.10.2019, 20:46
Гость: Думает?

А, ну про того, кто думкою богат, мы знаем.
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