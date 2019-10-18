Киев принял все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

14:19

Власти Украины приняли все законодательные акты, необходимые для амнистии в рамках Минских соглашений, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы украинского МИД Василия Бондара.

По его словам, амнистия станет возможной после выборов легитимных органов власти в Донбассе. «Она может применяться после возобновления суверенитета Украины. Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом», - заявил он.

Под амнистию не попадут люди, признанные виновными в военных преступлениях, а также причастные к крушению малайзийского Boeing над Донецком в 2014 году.

Как напоминает РИА Новости, в сентябре украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко высказался против предоставления амнистии участникам конфликта в Донбассе, добавив, что власти не согласятся на выборы в регионе на условиях ополченцев.

В свою очередь подписанные Украиной Минские соглашения требуют от Киева принять закон об амнистии для ополченцев, участвовавших в конфликте на стороне ДНР и ЛНР, дать особый статус Донецкой и Луганской областям и их право на языковое самоопределение, восстановить социально-экономические связи с неподконтрольными Киеву территориями. Однако ни одно из этих договоренностей Киевом до сих пор не выполнено.

