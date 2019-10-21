Как чешская контрразведка обнаружила «шпионскую сеть России»

На чем основываются подозрения в адрес «шпионов» – и кого именно собирается обвинить Чехия?

Директор Службы безопасности и информации (BIS) Чехии Михал Коуделка заявил, что его ведомство, которое выполняет функции национальной контрразведки, раскрыло российскую агентурную сеть, действовавшую на чешской территории. Об этом 21 октября сообщает iDNES.cz.



Михал Коуделка. Фото с сайта bis.cz

«Сеть (агентурная) была полностью ликвидирована благодаря отличной работе Национального центра борьбы с организованной преступностью. Расследование продолжается. (...) Эта деятельность была частью более длинной цепочки, используемой россиянами, которую они готовились реализовать в других странах Европы», – рассказал Коуделка на выступлении в палате депутатов.

По его словам, агентурную сеть создавало ФСБ России.

«Она была создана лицами, связанными с российскими спецслужбами, финансировалась Россией и российским посольством (в Чехии)», – пояснил Коуделка.

Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка. Об этом сообщает РИА «Новости». В дипломатическом представительстве отметили, что информация о том, что посольство якобы финансировало некую сеть шпионов, не имеет ничего общего с реальностью.

Это официальная канва происходящего, вроде бы свидетельствующая об очередном шпионском скандале, которым уже несть числа. Но не исключено, что неожиданное заявление пана Коуделки не более чем попытка оправдаться за полную беспомощность его ведомства за последние годы.

Дело в том, что у президента Чехии Милоша Земана и главы Службы безопасности и информации Михала Коуделки отношения не заладились давно. У чешского президента к главе разведки и контрразведки претензии принципиального характера.

С точки зрения Земана, ведомство Коуделки непонятно чем занято годами, радикально неверно выбирает направления деятельности, а по большому счету и вовсе напускает туману вместо реальной работы.

Апофеоза конфликт достиг на прошлой неделе, когда острослов президент разнес на части ежегодный отчет BIS о проделанной работе за 2018 год (почему-то чешская контрразведка публикует этот документ с опозданием чуть ли не на год).

Традиционно такой отчет состоит из двух частей: открытой и публикуемой, где BIS рассказывает об угрозах и вызовах для Чехии и как она в целом с ними справляется, и закрытой, предоставляемой президенту, правительству и некоторым членам парламента, где излагаются конкретные события и факты. Президент Земан, ознакомившись с обеими вариантами текста, назвал Коуделку «пустозвоном», а сотрудников BIS в целом бездельниками.

Дело в том, что на 60 страницах открытой части отчета налито очень много воды о том, что против Чехии работают десятки и сотни российских и китайских разведчиков, а китайцы, к примеру, обладают «неограниченными возможностями» для шпионажа в Праге.

В закрытой же части доклада не приведено ни одного конкретного факта, не сообщается ни об одной операции как против Чехии, так и об ответных мерах чешской контрразведки и вообще не приведено ни одного примера активности российской или китайской разведки на территории Чешской Республики.

Не сообщается также ни об одном задержании или даже подозрении на противоправную деятельность.

Все это, с точки зрения президента Чехии, и есть «пустословие». Кроме того, Земан считает, что BIS вообще игнорирует угрозы Чехии со стороны радикального ислама и международного терроризма.

При этом чешский президент приводит конкретный пример: дело пражского имама Самера Шехадеха, которого обвиняли в сотрудничестве с ИГИЛ* и пособничестве терроризму, но BIS так и не предприняла никаких действий. Вместо этого подчиненное Коуделке Управление кибернетической безопасности без объявления войны напало на чешские подразделения китайской фирмы Huawei, что президент Земан счел политическим заказом.

Коуделка, хоть и начинал карьеру в контрразведке еще при Советах, известен своими прочными связями с ЦРУ. А во времена, когда американскую разведку возглавлял еще Джордж Теннет, разразился крупный скандал, когда Коуделка содействовал странным связям американцев и BIS с саудитами.

После скандала вокруг пражского имама, Земан потребовал отставки Коуделки (тут требуется решение правительства и утверждение парламента), но за Коуделку тогда заступился министр внутренних дел Ян Гарначек и действующая глава ЦРУ Джина Хаспел.

Сейчас Милош Земан получил возможность очень аргументировано и с фактами в руках раскритиковать в пыль и лично Коуделку, и руководимое им ведомство. Получилось серьезно. Коуделка испугался, поскольку нельзя же так добровольно подставляться: в написанном его подчиненными ежегодном отчете в качестве примера можно найти только упоминание о том, что Чехия выслала троих российских дипломатов «по делу Скрипалей». Все, больше ничего там нет. Это не отчет контрразведки, а фикция.

И вот в течение нескольких дней Михал Коуделка изобрел «российскую агентурную сеть, финансируемую из посольства» – в качестве ответа на критику президента Земана.

Что же это за «российская агентурная сеть»? Если верить ряду чешских СМИ, под «агентурной сетью» имеются в виду две мелкие чешские фирмы, торговавшие компьютерным «железом» и обычными программами. Работали в них как и просто россияне, так и россияне, давно живущие в Праге и получившие чешское гражданство. Коуделка может обвинить их в хакерстве, в том числе в компьютерной атаке на МИД Чехии в 2016 году. Собственно, это все, что BIS уже собиралось предъявить этим людям.

Большого дипломатического скандала из этого не получится. Но нет и оснований утверждать, что Земану удастся свалить ненавистного начальника разведки и контрразведки.

Коуделка постоянно прячется за широкую спину Джины Хаспел и, видимо, его лично еще со времен Теннета связывают с ЦРУ куда более глубокие связи, чем это дозволено.

А то, что чисто внутричешский конфликт одна из его сторон разбавляет антироссийскими выпадами в качестве «аргумента», так к этому все уже давно привыкли. Антироссийская истерия на почве шпиономании приобрела уже такие формы и масштабы, что от персонажей типа Коуделки уже действительно не требуется приводить факты или доказательства.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»