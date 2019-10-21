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Операция Турции оставила без охраны 12 тюрем для боевиков в Сирии

11:07 21.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Из-за действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей для беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет «Интерфакс».

По словам Шойгу, сложившаяся ситуация может привести ко вплеску так называемой «обратной миграции» террористов на историческую родину. И в связи с этим необходима консолидация усилий всего мирового сообщества для противодействия террористам, их идеологии и пропаганде.

Шойгу отметил, что потерпев поражение в Сирии, «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ, террористическая организация, запрещена в России), расширило свое присутствие в Юго-Восточной Азии, декларируя включение в состав «халифата» Индонезию, Малайзию, Сингапур, Филиппин и Таиланд.

«В качестве передового отряда используются боевики, которые воевали в Сирии и возвращаются на родину», - рассказал министр, добавив, что в настоящий момент в этом регионе отмечается повышенная активность экстремистских организаций, 60 из которых уже признаны террористическими.

В качестве примера роста террористической активности в этом регионе Шойгу привел серию терактов на Шри-Ланке, которые произошли весной 2019 года. 

Темы: Сирия, Сергей Шойгу, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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21.10.2019, 18:42
Гость: Обобщая сообщения

приходишь к выводу, что ИГИЛ разгромили действительно Штаты с курдами (достаточно на карту посмотреть). А что теперь будет - с любопытством посмотрим. Эрдогану исламисты-сунниты как детушки родные - и вернется их домой в Сирию миллионов несколько.
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