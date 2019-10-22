Эрдоган пригрозил США возобновить «Источник мира»

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Турция возобновит военную операцию в Сирии, если США не сдержат обещаний по отводу военных сил курдов за пределы зоны безопасности в течение 120 часов. С таким обещанием выступил президент Турции Реджеп Эрдоган перед вылетом в Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило агентство Anadolu.

Он рассказал, что с начала операции военные нейтрализовали 775 террористов. Кроме того, погибли семь турецких военнослужащих, 20 мирных граждан и 79 бойцов Сирийской национальной армии. В сирийских районах к востоку от реки Евфрат от террористов очистили территорию на площади 2,2 тысячи квадратных километров. Военные установили контроль над 160 населенными пунктами.

На прошлой неделе Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции против курдских сил на 120 часов. За это время силы курдов должны отойти от предполагаемой 30-километровой буферной зоны на границе с Турцией. Если вооруженные формирования не выполнят условия договоренности, Генштаб ВС Турции возобновит военную операцию в Сирии до полной зачистки территории.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.