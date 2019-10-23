Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии

07:14

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции.

"Она прекращается. Все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу сил и средств курдских подразделений, так называемого КОС", - приводит слова российского министра "Интерфакс".

Он заявил, что достигнутые на переговорах президентов РФ и Турции договоренности обеспечивают прекращение кровопролития, "прекращение операции, которая вызывает столь противоречивую реакцию в мире и, что очень важно, выход сирийских пограничников на границу".

"Это - вещь, о которой мы давно говорили и подчеркивали, что решение проблемы, связанной с курдами и их чаяниями, невозможно без восстановления контроля Сирийской Арабской Республики, законного правительства Сирии над всей протяженностью границы", - продолжил он.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу констатировал, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в ходе переговоров в Сочи обсуждали разные варианты решения курдской проблемы и остановились на введении контроля в приграничной зоне (Сирии и Турции) со стороны сирийских пограничников и российской военной полиции.

"Нам предстоит большая работа, мы обсуждали разные варианты, в том числе и вариант завода на эти территории сирийских правительственных войск. Но остановились на том, что туда войдут пограничные войска совместно с российской военной полицией", - сказал Шойгу.

Достигнутые Путиным и Эрдоганом договоренности были представлены в виде меморандума из 10 пунктов. В частности, он предусматривает, что подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы с 12:00 23 октября вводятся на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции Турции "Источник мира".

Они будут содействовать выводу подразделений КОС (курдские освободительные силы) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года.

С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.