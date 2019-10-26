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СМИ сообщили о возвращении американских ВС в Сирию с территории Ирака

18:28 26.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Колонна американских военнослужащих вернулась с территории Ирака в сирийскую провинцию Хасеке, сообщило в субботу агентство SANA.

По его данным, в состав колонны входят десятки военнослужащих, военная техника и вертолеты.

Американский министр обороны Марк Эспер заявил в пятницу, что США намерены перебросить дополнительные наземные механизированные силы в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для охраны нефтяных полей от боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), пишет ТАСС.

Темы: США, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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27.10.2019, 00:28
Гость: А где

это?
26.10.2019, 23:40
Гость: blog2038,.

Я надеюсь вы персонально покажете как надо учить - по быструхе мотанётесь, проучите, потом вытащите диван и клавиатуру из своей ... и в подробностях расскажете как они туда попали.
26.10.2019, 23:12
Гость: С наших

пример берут, выведут, введут, введут, выведут. Процесс.
Все комментарии (8)
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