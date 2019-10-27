Зеленский сообщил детали встречи с добровольцами в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский накануне встретился с добровольцами в Донбассе. Свой разговор с ними он назвал «эмоциональным».

Фото со страницы Владимира Зеленского в Facebook

Один из них спросил, увидится ли он с участниками акций против «формулы Штайнмайера». «Вы оружие отведите. <...> Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то», — цитирует Зеленского РБК.

По словам Зеленского, он узнал о том, что местные жители обеспокоены соседством «группы вооруженных людей», поселившихся в частном доме, и решил поговорить с ними. «Некоторые разговоры оказались эмоциональными», — написал украинский президент на своей странице в Facebook. Он отметил, что продолжит «работать для завершения войны». Однако это произойдет «не любой ценой»: «капитуляции не будет ни в коем случае».

В штабе Операции объединенных сил общавшихся с президентом добровольцев сочли самозванцами, отметив, что они находились в Золотом нелегально.