]]> ]]>
Главная В мире Новости

США назвали деятельность Китая в Южно-Китайском море незаконной

09:48 4.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Как незаконную охарактеризовал госдепартамент США деятельность Китая в Южно-Китайском море, пишет "Интерфакс" со ссылкой на документ ведомства о реализации американской стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Морские претензии КНР в Южно-Китайском море... являются беспочвенными, незаконными и необоснованными", - считают в ведомстве.

В документе отмечается, что претензии Китая не имеют юридической, исторической или географической ценности, а потому они ведут к реальным "издержкам других стран".

"Посредством неоднократных провокационных действий, направленных на утверждение своих территориальных притязаний, Пекин препятствует членам АСЕАН получить доступ к более чем $2,5 трлн в извлекаемых энергетических запасах, одновременно способствуя нестабильности и риску конфликтов", - подчеркивают в госдепе.

В качестве подтверждения приверженности Вашингтона обеспечению безопасности в регионе в документе говорится, что в настоящее время численность американского военного и гражданского персонала, находящегося в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США, достигает 375 тыс. человек, и "мы продолжаем укреплять это присутствие".

Стратегия США в регионе была изложена президентом Дональдом Трампом в ноябре 2017 года во Вьетнаме.

Темы: Отношения США и Китая
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.11.2019, 18:32
Гость: Виктор

Америкосы будут совать свой нос в чужие моря до тех пор, пока Россия и Китай не отрубят этот нос по самый корешок! И этот день недалёк! Пиндостан уже на 15 лет, то есть, навсегда отстал от России в разработке оружия 21 века: гиперзвуковые крылатые ракеты, системы РЭБ и системы ПРО.
04.11.2019, 11:07
Гость: Незаконной

является наличие и деятельность США, как правопреемников англичан на исторической территории индейцев.
04.11.2019, 10:44
Гость: Не пора ли

деятельность англосаксов назвать геноцидом всех народов планеты?
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.