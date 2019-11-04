США назвали деятельность Китая в Южно-Китайском море незаконной

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Как незаконную охарактеризовал госдепартамент США деятельность Китая в Южно-Китайском море, пишет "Интерфакс" со ссылкой на документ ведомства о реализации американской стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Морские претензии КНР в Южно-Китайском море... являются беспочвенными, незаконными и необоснованными", - считают в ведомстве.

В документе отмечается, что претензии Китая не имеют юридической, исторической или географической ценности, а потому они ведут к реальным "издержкам других стран".

"Посредством неоднократных провокационных действий, направленных на утверждение своих территориальных притязаний, Пекин препятствует членам АСЕАН получить доступ к более чем $2,5 трлн в извлекаемых энергетических запасах, одновременно способствуя нестабильности и риску конфликтов", - подчеркивают в госдепе.

В качестве подтверждения приверженности Вашингтона обеспечению безопасности в регионе в документе говорится, что в настоящее время численность американского военного и гражданского персонала, находящегося в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США, достигает 375 тыс. человек, и "мы продолжаем укреплять это присутствие".

Стратегия США в регионе была изложена президентом Дональдом Трампом в ноябре 2017 года во Вьетнаме.