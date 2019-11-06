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Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств

15:47 6.11.2019
Виталий Кличко
Виталий Кличко © KM.RU
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, НАБУ внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований по требованию Высшего антикоррупционного суда.

Ранее депутаты Киевского городского совета обвинили Кличко в злоупотреблении властью и хищении средств во время проведения работ по реконструкции Шулявского моста.

В жалобе депутатов отмечается, что Кличко вместе с членами городской администрации и должностными лицами предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" могли использовать бюджетные средства в завышенных размерах.

Также, депутаты подозревают Кличко в содействии незаконному обогащению частных лиц за счет казны Киева в особо крупных размерах.

Позже в суд поступило заявление о бездействии НАБУ в расследовании возможных правонарушений Кличко и его замов, в том числе по части 1 статьи 111 ("Государственная измена"), а также результаты рассмотрения заявлений о самовольном захвате земельных участков, несанкционированной застройке и незаконной реконструкции жилых и нежилых зданий в Киеве.

Темы: Внутриполитическая ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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06.11.2019, 22:54
Гость: Татьяна Алексеевна

Согласна. Но украинцев предупреждали с самого начала.
06.11.2019, 22:13
Гость: Правильно!

В морду его, в морду, и ещё раз в морду!
06.11.2019, 22:05
Гость: для ТА, у которой проблемы со зрением

она уже целых 5 лет приносит плоды.
Все комментарии (7)
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