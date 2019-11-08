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Украина и США не поддержали в ООН резолюцию РФ против героизации нацизма

06:47 8.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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США и Украина оказались единственными странами, выступившими в ООН против российского проекта резолюции по борьбе с героизацией нацизма, пишет РИА Новости.

Документ получил название "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За резолюцию проголосовало 121 государство, 55 стран воздержались.

Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".

В документе решительно осуждаются инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма. Он также призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.

Как позже рассказал директор департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов, украинская делегация в ходе консультаций при подготовке этого документа заявила, что за сотрудничество с нацизмом "никого и никогда нельзя осуждать".

"По-моему, тут больше нечего комментировать", - добавил он.

По инициативе России и ряда государств, включая участников ОБСЕ, Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию против героизации нацизма. При этом традиционно против этого документа выступают только Киев и Вашингтон.

Темы: Россия, США, Украина, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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08.11.2019, 09:19
Гость: За Советскую Родину!

Если он не против, значит за? Т.о. эти государства должны быть признаны изгоями. Слабо?
08.11.2019, 09:15
Гость: Alex202

Кто бы сомневался. Кого тогда янки использовать будут. Хоть и эрзац фашизм, но все таки гадости делает.
08.11.2019, 09:05
Гость: stalker

С Украиной все ясно. Там факельные шествия проводят "а-ля Третий рейх", нацистскую форму и символы свободно носят, пособников нацистов возвеличивают. А что касается США, то в своих геополитических интересах они частенько делали ставку на националистов, экстремистов, террористов, правых радикалов и прочих "истов" всех мастей.
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