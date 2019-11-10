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Оппозиция в Боливии захватила государственные радиостанцию и телеканал

12:08 10.11.2019
Стоп-кадр видео программы телеканала Россия24

В Боливии протестующие против переизбрания президента Боливии Эво Моралеса на новый срок захватили государственные радиостанцию Patria Nueva и телеканал Bolivia TV. Они прервали освещение протестов.

«Протестующие окружили наши студии, удерживали около двух часов, угрожали уничтожить оборудование»,— сказал директор радиостанции Иван Мальдонадо AFP. По его словам, они требовали приостановить вещание.

Захват телеканала и радиостанции осудил президент Эво Моралес. По его словам, протестующие вынудили прекратить работу журналистов. «Государственные СМИ BTV и RPN были захвачены организованными группами, которые угрозами вынудили журналистов покинуть свои рабочие места. Они говорят, что защищают демократию, но действуют как диктаторские режимы»,— написал глава государства в Twitter.

Протесты в Боливии продолжаются с октября. Они начались после подсчета голосов на президентских выборах, пишет "Коммерсант". Эво Моралес называет протесты попыткой госпереворота.

Темы: Боливия, Борьба оппозиции за власть за рубежом
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Комментарии читателей
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10.11.2019, 17:17
Гость: Моралес на диктатора не похож.

А на кого похожи "оппозиционеры", которые проиграв выборы начали погромы, вы догадайтесь сами.
10.11.2019, 16:58
Гость: Время Ч.

И что ж такого положительного было в Ельцине? Что он сделал хоть чего-то хорошего?
10.11.2019, 15:34
Гость: Делаю вывод

Путин ещё худший диктатор чем Ельцин.
Все комментарии (8)
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