Переворот в Боливии

19:26

Против Моралеса помимо прочего играло то, что несколько ранее он проводил в стране референдум, где интересовался вопросом - можно ли пойти на еще один срок. Ответ он получил отрицательный

В Боливии произошел военный переворот, что привело к свержению президента Эво Моралеса, который подал в отставку.

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Дела развивались примерно так же, как и не так давно мы это видели в Венесуэле. Как спусковой крючок были использованы местные выборы, а правая оппозиция выступила инструментом.

США, их сателлиты в Латинской Америке и страны ЕС не признали итоги выборов в Боливии, после чего там начались массовые протесты.

На выборах во втором туре победил Эво Моралес, опередив правого кандидата на 10% голосов. Фокус в том, что если набрать больше 10% чем у оппонента, то еще один тур не нужен. Если меньше 10%, то тогда нужен.

Так как цифра была на грани (при это у Моралеса в целом было больше на 600 000 голосов), этим и воспользовались для организации переворота, который осудили Куба, Никарагуа и Венесуэла.

События фактически калькировали Венесуэлу - уличные протесты в крупных городах со стороны правых, нападения на активистов правящей партии, отказ в легитимности со стороны США и КО, давление на армию, чтобы она тоже отказала в поддержке Моралесу. Использование ОАГ для делигитимизации Моралеса, предложения уехать в Мексику.

В результате, то что не сработало в Венесуэле, где весь этот инструментарий, включая назначенного из Вашингтона президента, был направлен на свержение Мадуро, в Боливии в целом сработало, позволив добиться свержения президента, который на демократических выборах набрал на 600 000 голосов больше оппонента.

Де-факто, это банальный цветной переворот, вроде украинского.

Ключевые различия ситуаций в Венесуэле и Боливии следующие:

1. Партия Моралеса не так сильно укоренена в общества, как чавизм в Венесуэле, что делало возможности Моралеса по мобилизации своих сторонников куда как более скромными, нежели у Мадуро.

2. Боливия, в силу своего географического положения, имела куда как меньше возможностей для получения помощи со стороны Китая, России или Кубы. Страна стратегически изолирована, а ее соседи по большей части ориентированы на США, особенно Чили и Бразилия.

3. Моралес допустил серьезную ошибку, когда передоверил вопрос оценки выборов ОАГ - той самой организации, которая объявила о нелегитимности Мадуро и поддержала Гуайдо. Трудно сказать, какого вердикта он от нее ожидал, если ОАГ еще в случае с Мадуро показала, что полностью пляшет под дудку Вашингтона.

4. Против Моралеса также играло то, что несколько ранее он проводил в стране референдум, где интересовался вопросом - можно ли пойти на еще один срок. Ответ он получил отрицательный, но все равно пошел на выборы, чем дал оппонентам дополнительные козыри, которых не хватило для победы на выборах, но хватило для переворота.

5. Экономика Боливии, зависящая от экспорта полезных ископаемых, последние годы демонстрировала либо снижение темпов роста, либо стагнацию.

Можно отметить, что после роста начала 10-х экономика Боливии при Моралесе начала замедляться и рост ВВП оставалася на уроне 4%. При этом в стране несколько сократились золото-валютные резервы и наблюдались проблемы в энергетическом секторе.

Тем не менее, если сравнивать с Венесуэлой, то экономическое положение Боливии несравнимо более крепкое, что в итоге Моралесу не очень помогло, как в свое время крепкое экономическое положение Ливии не помогло Каддафи.

6. И, пожалуй, главное - в отличие от Венесуэлы, где министр обороны не купился на посулы США и не отказал Мадуро в поддержке, в Боливии армейская верхушка пошла на то, чего США не смогли добиться от военных Венесуэлы. В комбинации с отсутствием внешней поддержки это привело к взрывной утрате внутренней поддержки.

7. Все это логично привело к отставке Моралеса и его отъезду из столицы, после того как он объявил о том, что пройдут новые выборы и о том, что в стране произошел переворот.

8. Оппозиция уже требует, чтобы Моралеса к новым выборам не допускали, хотя изначально речь шла о том, набрал ли Моралес более или менее 10%, нежели его оппонент. Но волнуют ли оппозицию или США мнение тех людей, кто голосовал за Моралеса? Ну разумеется, нет. Примерно так же, как никого не волновали те, кто голосовал за Мадуро в 2018 или поддерживал Януковича в 2004 или 2014.

В целом, если Моралеса полностью выключат из политического процесса и в следующих выборах он участие не примет, переворот можно считать состоявшимся.

Таким образом, на поражения в Аргентине и Венесуэле США ответят переворотом в Боливии, что говорит о том, что борьба между "правым поворотом" и "розовым приливом" будет идти с неослабевающим напряжением.

Боливию немного жалко - Моралес немало сделал для того, чтобы поднять уровень жизни в нищей неолиберальной колонии, к которой все и будет возвращаться в случае укоренения у власти правых, готовых полностью переориентироваться на Вашингтон в военно-политическом и экономическом направлениях с вполне понятными последствиями для местного населения.