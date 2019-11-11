Помпео: США дали Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими»

22:04

США предоставили Украине оружие, чтобы она "могла сражаться против русских", сказал госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV.

"Я был частью американской политики в отношении Украины, мы были предельно ясны. Мы хотели убедиться, что коррупцию, которая существовала на Украине в течение ужасно долгого времени, удалось снизить <...> и нынешний президент хотел убедиться, что у Владимира Путина не будет возможности навредить украинскому народу. Для этого мы предоставили системы оборонительного оружия народу Украины",— цитирует Помпео "Коммерсант".

США решили дать Украине настоящее оружие, чтобы она могла сражаться с русскими, заявил госсекретарь США и выразил удовлетворение тем, как администрация вела политику в отношении Украины.