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Помпео: США дали Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими»

22:04 11.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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США предоставили Украине оружие, чтобы она "могла сражаться против русских", сказал госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV

"Я был частью американской политики в отношении Украины, мы были предельно ясны. Мы хотели убедиться, что коррупцию, которая существовала на Украине в течение ужасно долгого времени, удалось снизить <...>  и нынешний президент  хотел убедиться, что у Владимира Путина не будет возможности навредить украинскому народу. Для этого мы предоставили системы оборонительного оружия народу Украины",— цитирует Помпео "Коммерсант".

США решили дать Украине настоящее оружие, чтобы она могла сражаться с русскими, заявил госсекретарь США и выразил удовлетворение тем, как администрация вела политику в отношении Украины.

Темы: Россия, США, Украина, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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12.11.2019, 00:01
Гость: робяты, а не пробовали поговорить

о том .почему овощи дорожают.А то все Украина да США....
11.11.2019, 23:30
Гость: Олег

Кто бы сомневался. Хотя тема Украины надоела порядком, глупо отрицать, что это один из самых удачных антирусских проектов неутомимых в этом направлении деятельности американцев.
11.11.2019, 23:08
Гость: Он совсем дурачок, что ли?!

Мы-русские и есть жители Украины, бОльшая часть её МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО населения!
Разве массовое убийство безоружного мирного населения вооружёнными бандами бандеронацистов нормальный человек может назвать "сражением"??!
Американские мерзавцы-неоколонизаторы помогли оружием своим холуям-западенским бандеронацистам и их местным спонсорам-клепто"ж.добандеровцам", чтобы они захватили-оккупировали всю Украину и убивали безоружное русское население!
И Помпео уже открыто признаётся в этом гнусном преступлении США-активном пособничестве антирусскому этногеноциду на Украине?!!
Пора созывать Международный Трибунал по античеловеческим военным преступлениям Соединённых Штатов Америки и их прислужников-бандеронацистов и клепто"ж.добандеровцев"!
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