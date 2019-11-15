«Тяжелая жизнь»: что ждет в США «хакера» Буркова

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В чем конкретно обвиняют Буркова, сколько ему грозит и как россиянин связан с ранее осужденной в РФ израильтянкой?

В США 15 ноября состоятся предварительные слушания по делу россиянина Алексея Буркова, которого обвиняют в киберпреступлениях.

Алексей Бурков. Стоп-кадр видео

29-летнего мужчину меньше недели назад экстрадировали из Израиля. Суду предстоит решить, на какой срок его арестовать.

В минюсте США ранее подробнее рассказали суть обвинений против Буркова. Так, ведомство считает, что россиянин замешан в «электронном мошенничестве», мошенничестве с использованием устройств для доступа к данным, а также в сговоре с целью совершения мошеннических действий. Кроме того, утверждается, что он занимался взломом компьютерных систем, крал персональные данные и отмывал деньги.

Согласно документам суда, молодой человек был администратором сайта Cardplanet. На этом ресурсе продавались данные кредитных и дебетовых карт. Всю информацию владельцы сайта якобы получали путем взлома. В частности, там размещались сведения о картах американских граждан. Таким образом, злоумышленники, получая данные на этом портале, совершили покупки более чем на $20 млн.

Предполагается также, что Алексей Бурков владел еще одним сайтом, доступ к которому предоставлялся по приглашению. Этот портал был своего рода площадкой для продаж. Хакеры могли «рекламировать» украденные персональные данные или вирусные программы. Кроме того, они якобы предлагали свои услуги по взлому или отмыванию денег. Членский взнос, как отмечают в ведомстве, составлял $5 тыс. Однако этого было мало. Для вступления в «клуб» нужно было заручиться поддержкой трех уже состоящих в нем человек.

«Если по всем пунктам его признают виновным, его ожидает максимум до 80 лет тюрьмы», — говорится в заявлении министерства.

Израильский адвокат Буркова Михаил Ирони отметил, что сейчас у россиянина «начнется тяжелая жизнь». «Он находится в стране, где не знает ни языка, ни законов. Нет семьи, которая поддерживает его, нет адвоката, который находится рядом с ним. И обвинения, на самом деле, очень тяжкие», — отметил Ирони в комментарии программе «Вести».

То, что в США наказания за те или иные преступления намного строже, чем в России, подтвердил и профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин. «Американское законодательство куда как более жесткое, чем непропорционально либеральное российское законодательство», — отметил эксперт в комментарии «Газете.Ru», упомянув также действующее в США наказание в виде смертной казни.

Россиянина израильские правоохранители задержали почти четыре года назад. 13 декабря 2015 года Бурков был задержан по запросу США. Произошло это в аэропорту Тель-Авива, когда он вместе со своей девушкой проходил паспортный контроль при выезде из Израиля после отдыха.

В интервью RT молодой человек отметил, что не подозревал, что его разыскивают. «За те восемь дней, что я находился в стране, американцы внесли меня в базу Интерпола, после чего меня фактически похитили из аэропорта. При аресте мне не предоставили доступ к российскому консулу, но сказали, что я подозреваюсь в мошенничестве с недвижимостью в США», — рассказал он. Бурков добавил, что впоследствии ему предъявили пять обвинений, связанных с кибербезопасностью.

Затем почти четыре года он провел в израильских тюрьмах.

«Сначала меня держали в ужасных условиях. Я сидел в карцере, иногда без еды и воды. Потом пару месяцев был в полной изоляции. Звонки и визиты были запрещены — даже с адвокатом связаться не мог», — рассказал россиянин изданию.

По словам Буркова, он старался улучшить свои условия, однако получилось так, что его переселили в камеру на 12 человек. «Там были провокации, драки заключенных. За это время я успел побывать в трех тюрьмах», — продолжил собеседник СМИ. В последнем месте заключения, как он отметил, все было «относительно спокойно». При этом в израильских тюрьмах Буркову не оказывали какой-либо медицинской помощи, несмотря на то, что у молодого человека проблемы с сосудами.

В России на Алексея Буркова, который до ареста жил в Санкт-Петербурге и был фрилансером в сфере информационной безопасности, тоже заведено уголовное дело о мошенничестве, передает RT. «Я сам написал чистосердечное признание — изложил там все, за что меня хотят осудить США. Пусть российские органы и суд разбираются. Если они сочтут меня виновным, то я готов понести наказание», — рассказал он изданию.

Вместе с тем Бурков признался в интервью, что он контактировал с людьми, которые могли быть причастны к хакерству, но сам преступления не совершал. «К 99% материалов обвинения лично я никакого отношения не имею», — уверен россиянин.

За эти почти четыре года и Москва, и Вашингтон отправляли запросы на его экстрадицию. В октябре этого года израильская сторона объявила, что передаст молодого человека американским правоохранителям. Адвокат пытался обжаловать решение властей страны, однако 11 ноября по решению Верховного суда справедливости Израиля Буркова экстрадировали в США.

В ответ на это замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил в разговоре с временным поверенным по делам Израиля в Москве Яковом Ливне, что это решение «идет вразрез с конструктивными партнерскими отношениями» между странами.

«С российской стороны было высказано крайнее сожаление решением израильских властей выдать российского гражданина А. Ю. Буркова США вопреки имеющемуся запросу российских компетентных органов на его экстрадицию на родину», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сам Бурков считает, что запрос из России не рассматривался израильскими властями из-за давления со стороны американцев.

Российские дипломаты, в свою очередь, утверждают, что между Израилем и Россией нет такого двустороннего соглашения об экстрадиции, которое действует между еврейской страной и США. В решении таких вопросов между Россией и Израилем власти стран опираются на Европейскую конвенцию о выдаче 1957 года, передает RT.

Некоторые СМИ также отмечают, что израильский Верховный суд недавно приостановил передачу Буркова США из-за обращения семьи Наамы Иссахар. Родственники 25-летней девушки надеялись, что стороны договорятся об обмене Иссахар на Буркова.

Израильтянку задержали в апреле этого года в аэропорту Шереметьево. При досмотре ее багажа правоохранители обнаружили 9,6 грамма гашиша. Иностранку признали виновной в контрабанде и хранении наркотических веществ, хотя сама Иссахар признала свою вину только по второму пункту. В итоге в начале октября этого года девушку, имеющую американское и израильское гражданства, приговорили к 7,5 года лишения свободы, передает Reuters.

В материалах агентства есть информация о том, что семья Буркова также надеялась на обмен. Однако премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху заявил, что это невозможно. «Израильские судебные чиновники недвусмысленно дали понять, что нет никакой возможности предотвратить экстрадицию Буркова после того, как Верховный суд Израиля признал его подлежащим экстрадиции», — приводит СМИ заявление его офиса. Вместе с тем отмечается, что нет ни слова о том, был ли такой обмен предложен официально.

Российские власти отказались комментировать ситуацию с возможным обменом Алексея Буркова на Нааму Иссахар.

Израиль неоднократно обращался к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой смягчить или изменить приговор девушке. Так, 13 октября глава Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр страны обратились к Путину с просьбой о помиловании осужденной. «Я обратился к президенту России [Владимиру] Путину как другу еврейского народа и Государства Израиль в отношении дела Наамы Иссахар. Хотя Наама совершила серьезную ошибку и признала ее, такой длительный приговор может оказать ужасное влияние на ее жизнь», — написал Реувен в Twitter, прикрепив к посту копию письма.

Приговор, вынесенный Иссахар, по словам израильского министра Зеева Элькина, привел к изменениям «общественного климата» в стране. Он отметил, что «любой израильтянин», да и само израильское правительство считают срок, назначенный ей, «абсолютно нелогичным и неоправданным».

Вместе с тем, как сказал в комментарии «Газете.Ru» юрист Александр Домрин, российский суд отнесся к Нааме Иссахар совершенно справедливо. «Я не вижу ничего непропорционального в приговоре в отношении этой израильтянки, которую поймали у нас с наркотиками. У нас есть законодательство, у нас есть приговоры, у нас есть сроки. Быть израильтянкой не является каким-либо смягчающим обстоятельством», — считает эксперт. Он добавил, что ее приговорили к «абсолютно пропорциональному за тот объем наркотиков, который она привезла в РФ», сроку.

Автор: Ангелина Мильченко