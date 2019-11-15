США обнародовали стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

21:35

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала стенограмму первого телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 21 апреля 2019 года.

Как можно увидель, никакого криминала не обнаружилось, кроме очевидных заискиваний Зеленского перед Трампом.

Дональд Трамп: Хочу поздравить вас с отличным результатом и с потрясающими выборами.

Владимир Зеленский: Рад вашему звонку. Большое спасибо. Очень рад вас слышать, спасибо за поздравления.

Дональд Трамп: Просто невероятные были выборы.

Владимир Зеленский: Спасибо большое еще раз. Как видите, мы очень старались. Вы послужили для нас отличным примером.

Дональд Трамп: Уверен, у вас отлично получится. У меня много друзей на Украине, которые знают и любят вас. У меня много друзей с Украины, которые, прямо скажем, были уверены в вашей победе. Удивительно, чего вам удалось добиться. Да, в каком-то смысле я добился чего-то подобного. Мы достигли невероятного прогресса в США — экономика сейчас в лучшем состоянии за всю историю. Хочу поздравить вас. Не сомневаюсь, что вы будете замечательным президентом.

Владимир Зеленский: Прежде всего, большое спасибо еще раз за поздравления. Украина — независимая страна, и мы сделаем все для нашего народа. Вы, как я уже сказал, служите для нас отличным примером. Мы надеемся добиться тех же результатов, что и вы. Вы всегда будете оставаться отличным примером для многих. Вы — отличный пример для наших управленцев. Также хочу пригласить вас на инаугурацию, если получится. Понимаю, вы очень заняты, но если сможете приехать на церемонию инаугурации, будет здорово — что вы будете с нами в этот день.

Дональд Трамп: Очень приятно. Я выясню, так что скажите, когда все состоится, — мы как минимум пришлем отличного представителя. Или даже не одного представителя от Соединенных Штатов, которые будут там в этот великий день. Мы как минимум кого-нибудь пришлем — чиновника очень-очень высокого уровня, который будет с вами. Это правда невероятный день и невероятное достижение.

Владимир Зеленский: Спасибо еще раз, мы будем ждать вашего визита или визита делегации высокого уровня. Но нашу замечательную страну нельзя просто описать словами. Тут такие милые, добрые и дружелюбные люди, очень вкусная кухня. Украина просто потрясающая. Словами нашу страну не описать, так что вам лучше будет увидеть ее своими глазами. Если сможете приехать, было бы отлично. Еще раз приглашаю вас.

Дональд Трамп: Согласен по поводу вашей страны, жду с нетерпением. Когда я проводил конкурс «Мисс Вселенная», всегда были отличные люди. Украина всегда была хорошо представлена. Когда вы там обустроитесь, я хотел бы пригласить вас в Белый дом. Нам надо многое обсудить, мы вас во всем поддержим.

Владимир Зеленский: Спасибо вам за приглашение. Мы его принимаем и с нетерпением ожидаем поездки. Спасибо еще раз. Вся команда и я лично ждем этой поездки. Снова спасибо за поздравления. Но я все равно считаю, что было бы отлично, если бы вы приехали к нам в важный день инаугурации. Результаты [выборов] просто невероятные — очень впечатляющие для нас. Было бы потрясающе, если бы вы смогли быть с нами в этот день.

Дональд Трамп: Отлично. Мы скоро вам ответим и в любом случае очень скоро увидимся. Поздравляю. Прошу, передайте за меня привет украинскому народу и вашей семье. Передайте, что я желаю им всего наилучшего.

Владимир Зеленский: Спасибо еще раз. Удачного вам перелета.

Дональд Трамп: Всего вам хорошего, желаю вам удачного выступления сегодня. Всего хорошего, скоро увидимся.

Владимир Зеленский: Большое спасибо. Мне будет непросто, но я подучу английский — и говорить мы будем по-английски. Большое спасибо.

Дональд Трамп: (смеется) Очень рад слышать! Очень хорошо. Я бы на вашем языке не смог. Очень впечатляет. Большое спасибо.

Владимир Зеленский: Большое спасибо. Скоро увидимся.

Дональд Трамп: Хорошего дня. Удачи.

Владимир Зеленский: До свидания.

Перевод стенограммы приводит в своем блоге пользователь Colonel Cassad.