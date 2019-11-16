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Американский пограничник ранил россиянина у границы с Мексикой

14:53 16.11.2019
Фото с сайта oldmenandinfidels.com
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Га границе США и Мексики американский пограничник ранил из огнестрельного оружия гражданина России, который пытался пересечь границу, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на заявление погранслужбы США. 

Около 19:15 по местному времени (9:15 мск) сотрудник пограничной службы попытался задержать человека к востоку от города Люквилл, штат Аризона. Между ними произошла потасовка, из-за чего американский пограничник применил оружия.

Россиянин доставлен на вертолете в больницу, ранения не представляют угрозу его жизни. Пограничник также не получил серьезных травм.

Нарушителем границы оказался Глущенко Евгений Павлович 1982 года рождения, Генеральное консульство России в Хьюстоне намерено получить доступ к нему.

С какой стороны россиянин пытался пересечь границу, не уточняется.

Темы: США, Происшествия в мире, Погранично-визовые вопросы за рубежом
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.11.2019, 15:21
Гость: Макар

А что делал украинец росийского происхождения(или росиянин украинского происхождения?) на мексикановской границе? Эк, занесло-то ...
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