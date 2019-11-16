Американский пограничник ранил россиянина у границы с Мексикой

14:53

Га границе США и Мексики американский пограничник ранил из огнестрельного оружия гражданина России, который пытался пересечь границу, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на заявление погранслужбы США.

Около 19:15 по местному времени (9:15 мск) сотрудник пограничной службы попытался задержать человека к востоку от города Люквилл, штат Аризона. Между ними произошла потасовка, из-за чего американский пограничник применил оружия.

Россиянин доставлен на вертолете в больницу, ранения не представляют угрозу его жизни. Пограничник также не получил серьезных травм.

Нарушителем границы оказался Глущенко Евгений Павлович 1982 года рождения, Генеральное консульство России в Хьюстоне намерено получить доступ к нему.

С какой стороны россиянин пытался пересечь границу, не уточняется.