Россия поможет Кубе реконструировать железные дороги

10:13

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о намерении России помочь Кубе в реконструкции железных дорог с целью улучшения транспортной инфраструктуры в республике.

"Мы с вице-премьером, сопредседателем межправительственной комиссии [Рикардо Кабрисасом Руисом] подробно обсудили детали различных [совместных] проектов. Например, проект реконструкции кубинских железных дорог. Это очень большой, крупный, перспективный проект, который, конечно же, качественно изменит транспортную инфраструктуру на Кубе. Будет заменен подвижной состав, будет увеличена скорость движения поездов", - приводит слова Матвиенко ТАСС.

Соответствующее межправительственное соглашение подписано, но пока не ратифицировано на Кубе.

Схема финансирования проекта уже определена, сейчас идут активные переговоры между РЖД и железными дорогами Кубы.

Матвиенко также отметила, что Россия оказывает большую поддержку Кубе в топливно-энергетической сфере, в реализации программы обеспечения энергобезопасности, принятой на Кубе.