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Россия поможет Кубе реконструировать железные дороги

10:13 17.11.2019
Железнодорожные пути
© KM.RU, Алексей Белкин
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о намерении России помочь Кубе в реконструкции железных дорог с целью улучшения транспортной инфраструктуры в республике.

"Мы с вице-премьером, сопредседателем межправительственной комиссии [Рикардо Кабрисасом Руисом] подробно обсудили детали различных [совместных] проектов. Например, проект реконструкции кубинских железных дорог. Это очень большой, крупный, перспективный проект, который, конечно же, качественно изменит транспортную инфраструктуру на Кубе. Будет заменен подвижной состав, будет увеличена скорость движения поездов", - приводит слова Матвиенко ТАСС.

Соответствующее межправительственное соглашение подписано, но пока не ратифицировано на Кубе.

Схема финансирования проекта уже определена, сейчас идут активные переговоры между РЖД и железными дорогами Кубы. 

Матвиенко также отметила, что Россия оказывает большую поддержку Кубе в топливно-энергетической сфере, в реализации программы обеспечения энергобезопасности, принятой на Кубе. 

Темы: Россия, Куба, Финансовая помощь и денежные вливания
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Комментарии читателей
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17.11.2019, 14:24
Гость: Почему молчит РЖД?

Как они будут возвращать кредит? Очень много вопросов...
17.11.2019, 14:22
Гость: Сердечник

китайцы давно уж там приторговыват
17.11.2019, 13:53
Гость: Марий Эл ЗПП 300 рабочих

Живут и умирают в общагах проработав ВСЮ ЖИЗНЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ!!!
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