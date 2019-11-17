Российские военные раздали более 10 тонн продуктов жителям сирийской Ракки

11:53

Российские военные доставили гуманитарную помощь в город Айн-Исса в северной сирийской провинции Ракка - более 10 тонн продовольствия, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Варнавский.

"В населенном пункте Эль-Хиша провинции Ракка прошла гуманитарная акция с выдачей индивидуальных продовольственных наборов. Общая масса этих наборов составила более 10 тонн. Мы передали муку, сахар, рис, чай, сгущенное молоко", - цитирует Варнавского РИА Новости.

Город Айн-Исса находится на грани гуманитарной катастрофы. Террористы запрещенной в РФ организации ИГ, строя здесь свои планы и восстанавливая силы после боевых действий, разрушили инфраструктуру города, повредили оросительные системы, напоминает riafan. Они забирали пищу у мирных жителей, лишали их доступа к питьевой воде.