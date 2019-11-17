]]>
]]>
Главная В мире Новости

Российские военные раздали более 10 тонн продуктов жителям сирийской Ракки

11:53 17.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Российские военные доставили гуманитарную помощь в город Айн-Исса в северной сирийской провинции Ракка - более 10 тонн продовольствия, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Варнавский.

"В населенном пункте Эль-Хиша провинции Ракка прошла гуманитарная акция с выдачей индивидуальных продовольственных наборов. Общая масса этих наборов составила более 10 тонн. Мы передали муку, сахар, рис, чай, сгущенное молоко", - цитирует Варнавского РИА Новости.

Город Айн-Исса  находится на грани гуманитарной катастрофы. Террористы запрещенной в РФ организации ИГ, строя здесь свои планы и восстанавливая силы после боевых действий, разрушили инфраструктуру города, повредили оросительные системы, напоминает riafan. Они забирали пищу у мирных жителей, лишали их доступа к питьевой воде.

Темы: Россия, Сирия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.11.2019, 13:06
Гость: бп-320

в Улан-Удэ пускай приезжают .Работы нет .в некоторых районах депресняк как в гетто во времена ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ .
17.11.2019, 12:57
Гость: Очень интересно.

А сколько тонн продуктов за год раздали бесплатно российским малоимущим гражданам?
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.