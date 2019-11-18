Названы сроки поставки в Индию российских С-400

11:31

Россия получила аванс в счет исполнения договоренностей о поставке в Индию ракетных комплексов С-400. Индийская сторона получит купленные зенитные комплексы к 2025 году, передает РИА «Новости».

Тот факт, что первый аванс уже получен, подтвердил агентству гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. Общая сумма контракта превышает пять миллиардов долларов.

«Авансовый платеж состоялся. Я не хочу уточнять, какая цифра точно, но авансовый платеж есть. К производству мы уже приступили, работа ведется, все будет осуществляться в соответствии с графиком», — сказал Чемезов.

В Дели также готовы попросить у Москвы помощи в организации на территории страны производства вертолетов Ка-226, рассказал в ходе международного авиасалона в Дубае генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. Сейчас стороны уточняют последние детали договоренностей.

«Надеемся в ближайшие полгода завершить проект и подписать контракт. Сроки формируются исходя из процедур министерства обороны Индии. Работы по этому вертолету уже начались», — подтвердил глава ведомства.