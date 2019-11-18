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Названы сроки поставки в Индию российских С-400

11:31 18.11.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Россия получила аванс в счет исполнения договоренностей о поставке в Индию ракетных комплексов С-400. Индийская сторона получит купленные зенитные комплексы к 2025 году, передает РИА «Новости».

Тот факт, что первый аванс уже получен, подтвердил агентству гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. Общая сумма контракта превышает пять миллиардов долларов.

«Авансовый платеж состоялся. Я не хочу уточнять, какая цифра точно, но авансовый платеж есть. К производству мы уже приступили, работа ведется, все будет осуществляться в соответствии с графиком», — сказал Чемезов.

В Дели также готовы попросить у Москвы помощи в организации на территории страны производства вертолетов Ка-226, рассказал в ходе международного авиасалона в Дубае генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. Сейчас стороны уточняют последние детали договоренностей.

«Надеемся в ближайшие полгода завершить проект и подписать контракт. Сроки формируются исходя из процедур министерства обороны Индии. Работы по этому вертолету уже начались», — подтвердил глава ведомства.

Темы: Индия, Вооружения в мире, Вооружения в России, Ракеты
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Комментарии читателей
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18.11.2019, 15:59
Гость: Первый аванс уже получили и

подпиндоссные либералы благополучно отложать в "профицит" бюджета.
18.11.2019, 12:28
Гость: Моня

Индусы хотят у себя все производить - им РФ нужна только как источник технологии, чтобы ее украсть и самим делать изделия. Так китайцы уже повытягивали из жадных российских манагеров все что только можно и сами производят под своим брендами. Каждый завод построенный в Индии - это завод не построенный в России.
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