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Сына экс-президента Германии зарезали на лекции

08:53 20.11.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Неизвестный напал на сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера. Врач Фриц фон Вайцзеккер скончался во время лекции, которую читал в клинике Schlosspark-Klinik.

Инцидент произошел вечером 19 ноября в Берлине, сообщила телерадиокомпания RBB. Больница, где выступал фон Вайцзеккер, расположена в районе Шарлоттенбург. Злоумышленник напал с ножом и нанес несколько ударов Фрицу фон Вайцзеккеру, когда тот читал лекцию. Один из посетителей лекции попытался защитить фон Вайцзеккера и получил тяжелые ранения.

Нападавший задержан полицией. Его мотивы пока неизвестны.

Фриц фон Вайцзеккер работал заведующим терапевтического отделения клиники Schlosspark-Klinik с 2005 года. Его последняя лекция была посвящена проблемам с печенью.

Рихард фон Вайцзеккер был президентом ФРГ в 1984-1994 годах. Он умер в 2015 году в возрасте 94 лет.

Темы: Германия, Происшествия, Резонансные убийства и покушения в мире, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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20.11.2019, 17:06
Гость: tot64

Нда... уже пояснили "толерантной немецкой общественности " что убийца - немец !!!( негр ) и конечно, что и требовалось доказать- сумасшедший...
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Я приехал в гарманию 25 лет назад. С первых дней говорил местным что "мульти-культи" не работает. Будут кровопролития и противостояния с турками да курдами. Они мусульмане и никогда не будут жить в мире с христианами. Это не работает нигде. Не работало и в ссср-е, не работает и в америке. До скончания дней будет литься кровь. Завезли - всё, обратной дороги не будет.

Надо мной или снисходительно потешались или говорили что я русский расист.
Потом меркель завезла ещё миллионы негров...
20.11.2019, 16:50
Гость: безсомнения

Это был Европеец.
20.11.2019, 13:31
Гость: Дед Пыхто

Возможно украинец. Одного северного потока, который неустанно продвигала Германия достаточно.
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