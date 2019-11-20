Сына экс-президента Германии зарезали на лекции

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Неизвестный напал на сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера. Врач Фриц фон Вайцзеккер скончался во время лекции, которую читал в клинике Schlosspark-Klinik.

Инцидент произошел вечером 19 ноября в Берлине, сообщила телерадиокомпания RBB. Больница, где выступал фон Вайцзеккер, расположена в районе Шарлоттенбург. Злоумышленник напал с ножом и нанес несколько ударов Фрицу фон Вайцзеккеру, когда тот читал лекцию. Один из посетителей лекции попытался защитить фон Вайцзеккера и получил тяжелые ранения.

Нападавший задержан полицией. Его мотивы пока неизвестны.

Фриц фон Вайцзеккер работал заведующим терапевтического отделения клиники Schlosspark-Klinik с 2005 года. Его последняя лекция была посвящена проблемам с печенью.

Рихард фон Вайцзеккер был президентом ФРГ в 1984-1994 годах. Он умер в 2015 году в возрасте 94 лет.