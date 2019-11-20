Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

20:45

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в "варварском отношении" к кораблям, задержанным в Керченском проливе.

"Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян", — заявил Воронченко в эфире украинского 4-го канала.

Бывший начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил, что считает несостоятельной версию командования ВМС Украины о намеренной порче Москвой возвращенных Киеву кораблей.

"Я не думаю, что кто-то снимал какие-то плафоны и все остальное. При задержании, когда велась стрельба по этим кораблям, что-то могли повредить", — заявил Кравченко "Интерфаксу".