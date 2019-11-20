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Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

20:45 20.11.2019
Задержанные корабли на рейде в Керчи. Фото: Совет министров Республики Крым
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Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в "варварском отношении" к кораблям, задержанным в Керченском проливе.

"Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян", — заявил Воронченко в эфире украинского 4-го канала.

Бывший начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил, что считает несостоятельной версию командования ВМС Украины о намеренной порче Москвой возвращенных Киеву кораблей. 

"Я не думаю, что кто-то снимал какие-то плафоны и все остальное. При задержании, когда велась стрельба по этим кораблям, что-то могли повредить", — заявил Кравченко "Интерфаксу".

 

 

Темы: Инцидент в Керченском проливе, Украина, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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21.11.2019, 00:02
Гость: замечание вскользь

Командующий ВМС Украины в международных отношениях не представляет по должности Украину, как государство. Его замечания имеют статус замечаний частного лица.Так что при чем здесь Украина? "У. обвинила"! Блин, элементарно грамотные люди есть или их нет ваще? Второе, командующий ВМСУ никого обвинять не вправе. Он не суд, не прокурор. А что сучилось с этими кораблями - Бог весть. Может, плохо охраняли, или ваще не охраняли, бомжи приползли, шо и открутили..
20.11.2019, 23:29
Гость: На украинском

Гальюн произносится унитаз. Учите украинский.
20.11.2019, 23:23
Гость: Шо, опять

бандер обчистили!
Все комментарии (11)
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