США включили в военный бюджет санкции против «Северного потока»

10:19

Республиканец Джим Риш, председатель комитета сената США по международным делам, сообщил, что к законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, которые принимают участие в проекте газопровода «Северный поток - 2».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Defence News.

По его словам, «причина такого шага в том, что это окно закрывается. Большая часть «Северного потока» уже построена». Риш считает, что санкции позволят убедить строительные компании прекратить работу над проектом.

«Это им дорого обойдется», - заявил Риш и добавил, что если ограничительные меры вступят в силу, то компании «будут вынуждены закрыться», а России придется искать другие варианты для завершения работ по газопроводу.

Отмечается, что текст положения о санкциях пока не обнародован, но, предположительно, он близок к акту «О защите энергетической безопасности Европы».