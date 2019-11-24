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США включили в военный бюджет санкции против «Северного потока»

10:19 24.11.2019
Джеймс Элрой Риш
Джеймс Элрой Риш. Фото с сайта senate.gov
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Республиканец Джим Риш, председатель комитета сената США по международным делам, сообщил, что к законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, которые принимают участие в проекте газопровода «Северный поток - 2».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Defence News.

По его словам, «причина такого шага в том, что это окно закрывается. Большая часть «Северного потока» уже построена». Риш считает, что санкции позволят убедить строительные компании прекратить работу над проектом.

«Это им дорого обойдется», - заявил Риш и добавил, что если ограничительные меры вступят в силу, то компании «будут вынуждены закрыться», а России придется искать другие варианты для завершения работ по газопроводу.

Отмечается, что текст положения о санкциях пока не обнародован, но, предположительно, он близок к акту «О защите энергетической безопасности Европы».

Темы: Отношения России и США, Газпром
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Комментарии читателей
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24.11.2019, 16:51
Гость: Alex202

Вы в самом деле полагаете что им хватит половины? Тогда Вы действительно наполовину либерал и наполовину демократ.
24.11.2019, 15:27
Гость: гоша

Хорошо, что есть глупые американцы... Своими санкциями они сохраняют богатства народу, которому эти ископаемые ой как понадобятся для возрождения страны в будущем.
24.11.2019, 12:35
Гость: Сибирская дивизия Белобородоваа

Американцы знают,что те ,на кого американские советники с Чубайсом переписали ресурсы народа России,продадут эту нефть и газ за кордоном,а деньги положат в банки стран НАТО и США.Поэтому,чтобы русский народ и коренные народы Севера России не догадались об этой афере(краже русских ресурсов),они и вводят против России,против Северного потока-2 ,санкции.Ну а когда русскую нефть троцкисты продадут,то потом для России они будут покупать американскую ,худшего качества,труднодобываемую из земли нефть.
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