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Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

15:44 27.11.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Российская компания «Газпром» получила отказ по своей апелляции, поданной в суд Швеции по спору с «Нафтогазом». Ее рассматривал Апелляционный суд округа Свеа.

Таким образом, суд подтвердил решение Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску «Газпрома» и «Нафтогаза». В соответствии с ним украинской компании была присуждена компенсация в 2,56 миллиарда долларов путем сложения претензий сторон, касавшихся контрактов на закупку и транзит российского газа.

Позднее «Газпром» обжаловал решение. «Нафтогаз», в свою очередь, потребовал арестовать зарубежные активы российского концерна в качестве обеспечительной меры. Руководство компании заявляло, что собирается в течение 2020 года выручить около трех миллиардов долларов от продажи активов, которые удалось взыскать.

«Полная победа! Украина снова побеждает», — написал по этому поводу в фейсбуке глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Решение апелляционного суда не подлежит обжалованию. 

В суде сейчас рассматривается еще одна жалоба «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража от февраля 2018 года, обязывающее российскую компанию выплатить 4,6 миллиарда за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Темы: Нафтагаз, Швеция, Газовая проблема в отношениях России и Украины, Газпром
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Комментарии читателей
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28.11.2019, 00:50
Гость: Дать

хорошего пинка бандерам, чтоб успели добежать до канадской границы!
28.11.2019, 00:46
Гость: Контрактные обязательства

можно выполнить через СП-1 и Турецкий поток. СП-2 пусть теперь подтягивает ЕС, если жить хотят. Ужа на сковороде вы не увидите, зато мы увидим сверкающие пятки бандер у границ Канады. Выпрашивать новые контракты у укробандитов и нацюков и, тем более, унижаться перед ними нет смысла, ибо газ нужен "Силе Сибири" для Китая. Во время финансового кризиса разорятся будут в первую очередь западные страны, так как привыкли сидеть на газовой игле и шикарно жить. Из этого анализа следует один хороший вывод: вам придётся до самой Луны босиком и без штанов идти лесом!
28.11.2019, 00:35
Гость: личный опыт

Это не связанные вещи. Решение суда есть, а транзита нет. Взыскивайте.
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