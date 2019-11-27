Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

15:44

Российская компания «Газпром» получила отказ по своей апелляции, поданной в суд Швеции по спору с «Нафтогазом». Ее рассматривал Апелляционный суд округа Свеа.

Таким образом, суд подтвердил решение Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску «Газпрома» и «Нафтогаза». В соответствии с ним украинской компании была присуждена компенсация в 2,56 миллиарда долларов путем сложения претензий сторон, касавшихся контрактов на закупку и транзит российского газа.

Позднее «Газпром» обжаловал решение. «Нафтогаз», в свою очередь, потребовал арестовать зарубежные активы российского концерна в качестве обеспечительной меры. Руководство компании заявляло, что собирается в течение 2020 года выручить около трех миллиардов долларов от продажи активов, которые удалось взыскать.

«Полная победа! Украина снова побеждает», — написал по этому поводу в фейсбуке глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Решение апелляционного суда не подлежит обжалованию.

В суде сейчас рассматривается еще одна жалоба «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража от февраля 2018 года, обязывающее российскую компанию выплатить 4,6 миллиарда за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.