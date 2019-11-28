Три женщины обвинили постпреда США при ЕС в сексуальных домогательствах

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Три женщины публично обвинили постпреда США при Европейском Союзе Гордона Сондланда в сексуальных домогательствах, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

В частности, они заявили, что Сондланд целовал или пытался сделать это без их согласия, а перед одной из них обнажился по пояс. А после того, как они отказали Сондланду, то он отомстил им профессионально.

Отмечается, что все случаи, описанные женщинами, произошли еще до его назначения постпредом США при ЕС. Сам постпред при ЕС отверг все обвинения.

"За десятилетия моей карьеры мое поведение может быть подтверждено сотнями сотрудников и коллег. Эти ложные утверждения о нежелательных прикосновениях и поцелуях придуманы и, я считаю скоординированы в политических целях", - заявил Сондланд.

В свою очередь, его адвокат обвинил женщин в попытке подорвать доверие к показаниям Сондланда в ходе расследования в рамках процесса импичмента президента США Дональда Трампа, так как он является одним из ключевых свидетелей расследования.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.