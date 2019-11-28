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США сократили свои взносы в бюджет НАТО

19:58 28.11.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Власти Соединенных Штатов приняли решение уменьшить свои взносы в бюджет НАТО с 22% до 16%. Первым об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники. Страны-участницы НАТО поддержали новую формулу распределения расходов, сообщает AFP со ссылкой на представителя НАТО.

Ранее США обеспечивали 22,1% прямого бюджета оборонного альянса, что в 2019 году составило 2,5 миллиарда долларов. В то же время Германия вносила 14,8% бюджета.

В соответствии с новым соглашением, США и Германия станут вкладывать по 16,35% от общего объема бюджета.

Большинство европейских стран, входящих в НАТО, согласились увеличить свои взносы в бюджет альянса. При этом Франция решила сохранить объем вложений на прежнем уровне — 10,5%.

Президент США Дональд Трамп последовательно критикует страны НАТО за недостаточный, по его мнению, вклад в содержание альянса. В 2018 году он, в частности, предлагал лидерам стран НАТО, чтобы те тратили на содержание альянса 4% ВВП вместо 2%, которые сейчас согласованы как цель на 2024 год.

Темы: США, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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28.11.2019, 23:02
Гость: Нефтепромыслы Саудовской Аравии

они защитить от хуситов не смогли, хотя богатая страна им немало платит.
28.11.2019, 20:56
Гость: правильному

пусть еврохолопы платят больше денег на свою же безопасность и за свою защиту Непонятно почему это Штаты долны платит за их безопасность Тем более что в НАТО полным-полно достаточно богатых стран
28.11.2019, 20:40
Гость: Всё правильно.

Пусть еврохолопы дань платят. Заслужили.
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