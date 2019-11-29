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Украинская делегация сорвала выступление представителя России в ООН

06:40 29.11.2019
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Украинская делегация попыталась сорвать выступление представителя России на проходящем в Женеве форуме по вопросам меньшинств ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.

По словам парламентария, во время доклада "взрослые, на первый взгляд, люди кричали, стучали ногами, били кулаками по столу, некоторые даже были готовы затеять драку". Такое поведение украинской делегации сорвало выступление российской стороны, добавил Бальбек.

"Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы - Женеве", - отметил депутат, выразив мнение, что украинская делегация была сформирована "не из дипломатов, а из тех, кто бросал камни и размахивал цепью перед полицейскими на майдане".

Бальбек также добавил, что украинская делегация демонстрирует на форуме "дикость и презрение" к демократическим ценностям, главная из которых - это свобода высказываний.

Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств, проходящего под эгидой Совета ООН по правам человека, началась в Женеве 28 ноября, и продлится два дня.

Темы: Отношения России и Украины, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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29.11.2019, 12:08
Гость: а вот

провокатору бальбеку визу и прикроют.
29.11.2019, 11:39
Гость: именно личному

...как ты общаешься с людьми, так и люди с тобой.
Я жила и работала на Украине и вокруг меня были в основном человечные, честные, порядочные, добрые и т.п. люди, так же как и в России и других странах. А делать кальку с плохих качеств нескольких так называемых ваших знакомых на весь народ - это себя не уважать, печатая об этом в комментариях. Тем более, что обществу не известно насколько можно судить о вас, как об идеальном человеке и о поступках вами совершаемых.
29.11.2019, 11:28
Гость: культура прет

Вот так себя ведут представители новоявленной европейской страны.
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