Россия отправила в Сирию гигантские контейнеры с грузом

21:39

Из России в Сирию направился гигантский контейнеровоз «Спарта». Об этом сообщает Al Masdar News.

По информации Twitter-аккаунта Bosphorus Observer, который отслеживает проход боевых кораблей через пролив Босфор, базирующееся в Санкт-Петербурге российское судно компании «Оборонлогистика» 29 ноября вошло в акваторию Средиземного моря. Отмечается, что «Спарта», отправившаяся из Новороссийска, должна попасть в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

На кадрах, прикрепленных к посту, запечатлены большие контейнеры с грузом.

Ранее, 23 ноября, в Черноморских проливах был замечен следующий в Сирию большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Азов».

Черноморский флот и зафрахтованные суда обеспечивают доставку в Сирию всего необходимого для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, а также вооружение и боеприпасы для правительственной армии Сирийской Арабской Республики.