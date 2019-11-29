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Россия отправила в Сирию гигантские контейнеры с грузом

21:39 29.11.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Из России в Сирию направился гигантский контейнеровоз «Спарта». Об этом сообщает Al Masdar News.

По информации Twitter-аккаунта Bosphorus Observer, который отслеживает проход боевых кораблей через пролив Босфор, базирующееся в Санкт-Петербурге российское судно компании «Оборонлогистика» 29 ноября вошло в акваторию Средиземного моря. Отмечается, что «Спарта», отправившаяся из Новороссийска, должна попасть в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

На кадрах, прикрепленных к посту, запечатлены большие контейнеры с грузом.

Ранее, 23 ноября, в Черноморских проливах был замечен следующий в Сирию большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Азов».

Черноморский флот и зафрахтованные суда обеспечивают доставку в Сирию всего необходимого для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, а также вооружение и боеприпасы для правительственной армии Сирийской Арабской Республики.

Темы: Россия, Сирия
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Комментарии читателей
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29.11.2019, 23:42
Гость: Да ты, шо!

В Сирии в очередной раз укробандюкам новую "кузькину мать" покажут, чтобы амеры памперсы экономили!
29.11.2019, 23:17
Гость: Откуда

у "парня" сирийская грусть?
29.11.2019, 23:14
Гость: Памперсы

оставшимся в Сирии американцам везут.
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