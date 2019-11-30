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В британском порту задержано судно с россиянами на борту

10:31 30.11.2019
Фото: Twitter / @RussianEmbassyR

В порту Портленда в Великобритании  задержано судно «Джирех» (Jireh), которое шло под флагом Нигерии. На борту находится российский экипаж, пишет РБК со ссылкой на сообщение  посольства России в Великобритании. 

Инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина сообщила ТАСС, что на борту задержанного 26 ноября судна находятся девять человек из Крыма. Владельцы судна - нигерийская компания - не предпринимают никаких действий для выплаты зарплаты и обеспечения судна продовольствием и питьевой водой.

Как заявили в пресс-службе посольства России в Великобритании, задержание судна связано с отсутствием или неверным оформлением документации. К российским морякам у британских властей претензий нет.

 

Темы: Великобритания, Судоходство
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Комментарии читателей
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30.11.2019, 13:24
Гость: Знал бы ты,

сколько украинских моряков под флагом Монголии плавают...
30.11.2019, 11:32
Гость: Pupsik

Тут ольгинцы все над хохлами смеялись по поводу мытья унитазов в Чехии. А тут вон оно как - на нигерийскую компанию россияне работают, еще и бомжатскую...Видать путинцы совсем морякам швах в стране устроили...
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