В британском порту задержано судно с россиянами на борту

10:31

В порту Портленда в Великобритании задержано судно «Джирех» (Jireh), которое шло под флагом Нигерии. На борту находится российский экипаж, пишет РБК со ссылкой на сообщение посольства России в Великобритании.

Инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина сообщила ТАСС, что на борту задержанного 26 ноября судна находятся девять человек из Крыма. Владельцы судна - нигерийская компания - не предпринимают никаких действий для выплаты зарплаты и обеспечения судна продовольствием и питьевой водой.

Как заявили в пресс-службе посольства России в Великобритании, задержание судна связано с отсутствием или неверным оформлением документации. К российским морякам у британских властей претензий нет.