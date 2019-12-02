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Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17

17:41 2.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

Россия позволила подозреваемому по делу о крушении рейса MH17 Владимиру Цемаху покинуть страну, тем самым не выполнив просьбу Нидерландов о его аресте и экстрадиции. Об этом сообщила Генпрокуратура Нидерландов.

В генпрокуратуре заявили, что Москва обязана была экстрадировать Цемаха в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче.

«19 ноября мы получили от российских властей сообщение, что арестовать Цемаха не представляется возможным, потому что властям неизвестно, находится ли Цемах в Российской Федерации». «Из сообщении СМИ следует, что Цемах вернулся на восток Украины», — добавили в голландской прокуратуре.

В итоге в Амстердаме пришли к выводу, что Россия намеренно допустила отъезд Цемаха за пределы страны, отказываясь выполнять условия соглашения по экстрадиции. При этом в голландской прокуратуре заверили, что процесс по делу о крушении MH-17 в любом случае начнется 9 марта следующего года.

Bellingcat называл Цемаха ключевым свидетелем по делу о сбитом «Боинге», позднее он стал подозреваемым. Дело о крушении лайнера «Малайзийских авиалиний» ведет Объединенная следственная группа, в июне она предъявила обвинения россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко. 

Темы: Россия, Нидерланды, Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
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02.12.2019, 23:32
Гость: поцент, уже

Уже правильно писать надо. Нет такого "Укруина - террорист". Как и "Россия-террорист". Украина, понятно, не сбивала Боинг, как и Россия(147 млн. камнями, что ли сбили? Или как понять то ли Украина", то ли "Россия" сбила? Тупость ощущаешь?). Сбил, судя по всему, расчет ЗРК "Бук". Сбил ли самостоятельно, или выполняя преступный приказ и кого, или пребывая в системных отношениях с другими членами преступной организации или сообщества - не известно. Как и то, было ли это преступление с прямым умыслом(воздушный терроризм) или по неосторожности, или казус (вспоминая известное из В.Высоцкого: хотели кока, а съели Кука, в смысле - аборигены съели Кука).Хотели ВТС АН, а сбили Боинг и т.д. Версий может быть много. Точно так же и вопрос об ответственности не столь прост. Кто-то же не заявил, что воздушное пространство в данном регионе вышло из под контроля госвласти, которая заявляет о своем суверенитете над ним.
02.12.2019, 23:22
Гость: дан

будем ждать собщение о трагической смерти очередного героя-террориста Не он первый -не он последний Справедливость должна восторжествовать
02.12.2019, 22:19
Гость: дОцент, уже пригласили ->

пригласили Укруину,страну-террориста, участвовать в расследовании. Вот такая вот недострана, Нидерланды, которая потеряла при сбитии Укруиной МН17 193х своих граждан.Но приглашает Укруину и заключает с Укруиной договор о полной секретности в отношение реальных причин сбития.
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