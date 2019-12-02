Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17

17:41

Россия позволила подозреваемому по делу о крушении рейса MH17 Владимиру Цемаху покинуть страну, тем самым не выполнив просьбу Нидерландов о его аресте и экстрадиции. Об этом сообщила Генпрокуратура Нидерландов.

В генпрокуратуре заявили, что Москва обязана была экстрадировать Цемаха в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче.

«19 ноября мы получили от российских властей сообщение, что арестовать Цемаха не представляется возможным, потому что властям неизвестно, находится ли Цемах в Российской Федерации». «Из сообщении СМИ следует, что Цемах вернулся на восток Украины», — добавили в голландской прокуратуре.

В итоге в Амстердаме пришли к выводу, что Россия намеренно допустила отъезд Цемаха за пределы страны, отказываясь выполнять условия соглашения по экстрадиции. При этом в голландской прокуратуре заверили, что процесс по делу о крушении MH-17 в любом случае начнется 9 марта следующего года.

Bellingcat называл Цемаха ключевым свидетелем по делу о сбитом «Боинге», позднее он стал подозреваемым. Дело о крушении лайнера «Малайзийских авиалиний» ведет Объединенная следственная группа, в июне она предъявила обвинения россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко.