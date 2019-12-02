На Украине заявили о готовности «принять пару областей» России

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Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева "принять пару областей России". Так Кулеба прокомментировал слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение Киевом малых народов могут привести к развалу Украины.

Как написал в своем Twitter Кулеба, слова Володина являются по сути открытой угрозой Киеву.

"Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей России. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", - написал, в частности, Кулеба, сопроводив свой пост картой расселения украинцев, которая, предположительно, была составлена географом из Львова Степаном Рудницким и напечатана в Австро-Венгрии в разгар Первой мировой войны.

Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.

Кулеба ранее неоднократно выступал с сомнительными заявлениями касательно России и Украины. Так, в середине ноября он заявил, что Киев находится в "фактическом состоянии войны" с Россией, которая может прекратиться только после возврата "оккупированных территорий", включая Крым. По его словам, Россия "как государство является врагом Украины".

Кроме того, вице-премьер высказывался и о том, что Украине якобы необходимо перестать быть частью "русского мира" и выйти из политической сферы интересов России.