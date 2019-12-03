По плану США ИГИЛ* должно повернуть Сирию в хаос – Шаповалов

19:27

Зависимых от себя исламских боевиков Вашингтон обеспечивал всем необходимым

Соединенные Штаты используют террористов ИГИЛ*, чтобы свергнуть легитимное правительство Сирии под руководством президента Башара Асада, считает политолог Владимир Шаповалов.

В понедельник, 2 декабря, на сайте Федерального агентства новостей (ФАН) появилась вторая часть сирийского расследования, из которого стал ясен масштаб связей США с «Исламским государством».

Как признался один из бывших участников группировки, назвавшийся Малифом, боевики получали средства связи, вооружение и боеприпасы непосредственно от американцев. Он принимал участие в разгрузке грузовика и видел своими глазами разнообразное оружие и предметы экипировки:

«Туда приехал грузовик. Мы ночью его выгружали, – рассказал собеседник журналистов ФАН. – Там были всякие черные ящики, пакеты – побольше, поменьше. Ну там были всякие виды оружия, и там были магазины, патроны. Там была техника всякая. Потом там было много радиостанций».

Затем полевой командир Абу Хамза собственноручно раздал членам отряда комплекты раций, а себе взял новенькую «черную снайперскую винтовку», рассказывает Малиф.

Еще одним свидетелем ФАН стал член спецподразделения сирийской армии «Охотники на ИГ*» Мухаммад Хусейн Ахмад. Он был свидетелем поставок американского вооружения террористам. На местах сражений военнослужащие САА во множестве находили оружие производства США, а в 2016 году поблизости от города Камышлы Мухаммад даже видел на позициях игиловцев американские военные колонны.

По убеждению заместителя директора Института истории и политики МПГУ политолога Владимира Шаповалова, «Исламское государство»* - фактически проект американских спецслужб.

«Главная цель американцев в Сирии, которую они обозначили еще в самом начале военного конфликта, заключается, конечно же, в свержении действующей власти и режима Башара Асада, – утверждает эксперт. – Это стандартная задача, которую США решают в как в ближневосточном регионе, так и в других странах. Метод ее выполнения тоже остается стандартным – взращивание террористических группировок, призванных повергнуть ту или иную страну в настоящий хаос. Так было с «Талибаном»** и «Аль-Каидой»** в Афганистане, так произошло и с ИГ в Сирии. Все эти группировки – продукт деятельности американских спецслужб».

Зависимых от себя исламских боевиков Вашингтон обеспечивал всем необходимым, используя в качестве каналов поставок самые разнообразные пути.

«Раз американцы ставят перед террористами определенные задачи, то, понятное дело, они ждут их выполнения. Естественно, голыми руками ИГ* воевать не может – им нужно оружие. Поэтому США приходится снабжать террористов вооружением, техникой, средствами связи и так далее. Часть оружия поставляется через тех же курдов, часть – напрямую. Распространена и практика, при которой оружие, предназначенное для курдских формирований, якобы терялось, после чего внезапно "обнаруживалось" на позициях ИГ*», – поясняет политолог.

Резюмируя, Владимир Шаповалов подчеркнул, что фактически эти данные подтверждают роль США на Ближнем Востоке как главного спонсора исламского терроризма.

Ранее ФАН опубликовало первую часть сирийского расследования, раскрыв связь журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками ИГИЛ*. Как рассказывали пресс-группе источники ФАН, деятельность Короткова была связана с утечкой личных данных военных из РФ в Сеть, а сам он взаимодействовал с террористами, чтобы получать от них сведения для фальсификации собственных «расследований» о Сирии. Заказчиком материалов был экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.

* ИГИЛ, ИГ, «Исламкое государство» - террористическая организация, запрещенная в России.

** «Талибан», «Аль-Каида» - террористические группировки, запрещенные в России.